Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Kar İstanbul'a geri dönüyor

Mart ayının ilk haftası biterken soğuk hava durumu etkisini sürdürüyor. Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şen, açıklamasında 6 Mart'ta yurt genelinde yaşanacak hava olaylarına ilişkin son durumu şu sözlerle paylaştı:

"Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu A. Kuzeyinde Kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmarada poyraz kuvvetli."

Orhan Şen paylaşımına yurdun Batı kesiminde sıcaklıkların 2-3 C artacağını da ekledi.

İstanbul'a dair hava durumu beklentilerini de paylaşan Şen bugün İstanbul'da havanın akşama doğru yağmurlu olacağını ve sıcaklığın 10-11 C olacağını, rüzgarın kuzey doğudan kuvvetli eseceğini ifade etti.

KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Şen paylaşımında ayrıca 10-11-12 Mart tarihlerinde İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışı olasılığının sürdüğünü belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre de İstanbul'da sıcaklıklar hafta başından itibaren düşecek. Kentte perşembe günü sıcaklık 0 dereceyi görecek ve karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da kar yağışı son olarak ocak ayının son günlerinde etkili olmuştu.

