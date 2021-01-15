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  4. Prof. Dr. Taşova: Aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı yaşanabilir

Prof. Dr. Taşova: Aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı yaşanabilir

15.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Taşova: Aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı yaşanabilir

Çin'den getirilen CoronaVac aşısının Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sağlık personeline uygulanmasına başlandı. Bilim Kurulu Üyesi ve ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı, ağızda metalik tat, ağız kuruluğu, yorgunluk, kırgınlık gibi lokal belirtilerin yaşanabileceğini söyledi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli 4 bine yakın sağlık çalışanı için isme özel karekod sistemi ile gerçekleştirilen CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Olası bir yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran personel 30 dakika gözlem altına alındı. Hastanede kurulan 22 aşı ünitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden randevu alınıp diğer sağlıkçılar da aşılanabilecek.

SAĞLIKÇILARDAN SONRA VATANDAŞLAR AŞILANACAK

Sağlık personelinin aşılanmasının ardından programın vatandaşlara açılacağını dile getiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve hastane başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Kendi hastanemizde 22 aşı istasyonu kurduk. Yaklaşık 150 deneyimli personel bu aşılamalara başladı. Birkaç gün içerisinde yaklaşık 4 bin personelimizin tamamını aşılamayı planlıyoruz. Hemen arkasından da aşılamayı halkımıza açacağız ve riskli gruplar öncelikli olmak üzere sabah 08.00 ile akşam 24.00'e kadar aşılamalar devam edecek. İnşallah hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde bu aşılamaları tamamlayacağız" diye konuştu.

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'LOKAL BELİRTİLER YAŞANABİLİR'

Aşılamadan sonra alınan önlemler ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, şöyle konuştu:

"Aşılamadan sonda 15 ile 30 dakika arasında gözlemlemek istiyoruz. Çünkü her aşıda olduğu gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları gibi durumlar söz konusu olabilir. Hemen hemen her aşı noktamızda acil müdahale ekipmanımız ve elemanlarımız hazır bulunduruluyor. Sonraki aşamada ise lokal dediğimiz belirtiler yaşanabilir. Yani aşı olan tarafta ağrı, sıcaklık, şişlik ve baş ağrısı, ağızda metalik tat, ağız kuruluğu, yorgunluk, kırgınlık gibi belirtiler olabilir. Böyle bir durumda dinlenme, istirahat etmeden başka bir önerimiz olmayacak. Bol su alabilirler. Eğer ateşi ve kırgınlığı olursa aspirin değil, parasetamol tablet ile bu ağrılarını geçici olarak giderebilirler. Kendilerinde çok farklı birşey hissediyorlarsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmaları uygun olur. Bu bütün aşılar için zaten bir kalemde söylediğimiz uyarılardır."

28 GÜN SONRA 2'NCİ DOZU OLACAKLAR

Aşı olanlardan Türk Kızılayı Adana Şubesi'nde görevli Dr. Sultan Taner ise, "Çok şükür koronavirüse yakalanmadan bugünlere gelebildik. Aşı vurulurken hiçbir şey hissetmedim, şu anda da bir ağrı hissi yok. Devletimizin bu konuda bize öncelik tanıması tabi ki bizi memnun etti. Çünkü insanlarla sürekli iç içeyiz. 28 gün sonra ikinci dozunu yaptıracağım. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah kısa sürede bu pandemi biter" dedi.

(DHA)

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