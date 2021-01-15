Prof. Dr. Taşova: Aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı yaşanabilir

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli 4 bine yakın sağlık çalışanı için isme özel karekod sistemi ile gerçekleştirilen CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Olası bir yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran personel 30 dakika gözlem altına alındı. Hastanede kurulan 22 aşı ünitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden randevu alınıp diğer sağlıkçılar da aşılanabilecek.

SAĞLIKÇILARDAN SONRA VATANDAŞLAR AŞILANACAK

Sağlık personelinin aşılanmasının ardından programın vatandaşlara açılacağını dile getiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve hastane başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Kendi hastanemizde 22 aşı istasyonu kurduk. Yaklaşık 150 deneyimli personel bu aşılamalara başladı. Birkaç gün içerisinde yaklaşık 4 bin personelimizin tamamını aşılamayı planlıyoruz. Hemen arkasından da aşılamayı halkımıza açacağız ve riskli gruplar öncelikli olmak üzere sabah 08.00 ile akşam 24.00'e kadar aşılamalar devam edecek. İnşallah hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde bu aşılamaları tamamlayacağız" diye konuştu.