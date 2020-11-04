Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var

Prof. Dr. Murat Utkucu, İzmir’de depremin yaşandığı alanın 1’inci derece deprem bölgesi olduğunu belirterek, “Sismolojik açıdan bakacak olursak beklenen büyük İstanbul depremini tetiklemesi çok zor bir ihtimal. Ciddiye bile alınmayacak bir ihtimal. Sadece küçük depremselliği tetikleyebilir veya tam tersi durum da yaşanabilir” diye konuştu.

‘TÜRKİYE DEPREM BÖLGESİ, BUNA ALIŞMALIYIZ’

Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem kuşağı üzerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Utkucu, “Türkiye’nin Ege Denizi sahillerine bakarsanız 3 büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerden birisi Haziran 2017’de meydana gelen Karaburun depremidir. Temmuz 2017’de Bodrum’un Gökova Körfezi’nde meydana gelen deprem ise ikinci büyük depremdir. Hatta bu depremde de tsunami olmuştur. Belki çoğumuz bunu unuttuk. İzmir’de olan deprem ise 3’üncü depremdir. Arada Manisa’da olan deprem de var tabi ki. Yani Türkiye bir deprem bölgesi ve buna alışmalıyız. Hep depremlerin nerede olacağını düşünüyoruz. Düşüncelerimiz hep tehlikeli olacağı kısmında. Oysaki deprem riski sadece tehlikeden ibaret değil. Başka riski oluşturan faktörler neler? Şehirlerimizi nereye kuruyoruz? Zeminlerimiz nasıl? Yapı kalitemiz nasıl? Yapı envanterimiz nasıl? Bunların birleşimi deprem riskini oluşturuyor. Biz hep tehlike kısmını düşünüyoruz. Halbuki tehlike oranı yüksek olsa bile diğer saydığımız faktörleri en aza indirgersek deprem riski küçük olacaktır” dedi.