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OnlyFans modeli Andrea Derrick, eleştirilere aylık kazancıyla cevap verdi! “Çok yaşlısın” dediler ama...

15.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Andrea Derrick, sosyal medyada içerik üretmek saç ve makyaj sanatçılığı kariyerinden vazgeçti. OnlyFans’ta içerik üretmek için çok yaşlı olduğunu iddia edenlerin aksine Derrick, kısa sürede popüler olmayı başardı ve aylık kazancıyla herkesi şaşırttı.

OnlyFans modeli Andrea Derrick, eleştirilere aylık kazancıyla cevap verdi! “Çok yaşlısın” dediler ama...

34 yaşındaki OnlyFans modeli güzellik sektöründeki kariyerini sosyal medyada içerik üretmek için tamamen bıraktı. İki yıl önce hesabını açtığını ancak fotoğraf çekimleri sırasında çevresindekilerin dalga geçtiğini ifade eden Derrick, şimdi ayda 10 bin sterlin (yaklaşık 191 bin TL) kazanıyor.

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“HERKES BENİ ELEŞTİRMİŞTİ”

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10 yıl boyunca kuaför ve makyöz olarak çalıştıktan sonra OnlyFans sayesinde maaşının beş katını kazanmaya başladığını dile getiren Derrick, “Başladığımda insanlar yaşlı olduğum konusunda beni uyardı. Herkes beni eleştirmişti. Ancak durumun öyle olmadığını ilerleyen dönemlerde gördüm. Bunu yapabileceğimi fark ettiğim noktada her şeyin değişmeye başladığını anladım” dedi.

Teksas’ta yaşayan OnlyFans fenomeni, “İlk başladığımda birkaç yıl önceydi ve bir fotoğrafçı içeriklerim için bazı fotoğraf ve videolar çekiyordu. OnlyFans hakkında konuşuyorduk ve bana bu sektörde asla başaramayacağımı söyledi.Fikri için ona teşekkür ettim ve onunla çekim yapmamaya karar verdim ve devam ettim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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