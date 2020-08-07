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Project xCloud servisinden Türk oyuncular faydalanabilecek mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Xbox’ın bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud resmen geliyor. Peki, Türk oyuncular Game Pass oyunlarını telefondan oynayabilecek mi?

Project xCloud servisinden Türk oyuncular faydalanabilecek mi?

Microsoft bundan 2 yıl önce daha Google Stadia ve GeForce Now yokken bulut tabanlı oyun servisi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Project xCloud adı verilen sistem sayesinde internet bağlantısı ile Game Pass oyunlarını bulut üzerinden donanıma bağlı olmadan oynatan Microsoft, nihayet beklenen duyuruyu yaptı.

XBOX GAME PASS OYUNLARI CEBE GİRİYOR

100‘ün üzerinde oyunun yer aldığı ve tartışmasız son 10 yılın en iyi oyun servisi olan Game Pass’teki tüm oyunlar 15 Eylül 2020 tarihinde mobile taşınıyor. Apple’ın gereksiz katı kurallarından dolayı ilk olarak Android platformunda başlayacak olan bulut tabanlı sistemde tüm Game Pass oyunları yer alacak. Game Pass Ultimate üyelerinin direkt olarak oynayabileceği bu servis Türkiye’de kullanıma sunulacak mı?

Microsoft’tan gelen açıklamaya göre; 15 Eylül’de bu servis Avusturya, Belçika, Kanada, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Güney Kore, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulacak.

TÜRKİYE İÇİN BİR ÇÖZÜM YOLU VAR

Aralarına Türkiye’yi dahil etmeyen Microsoft, maalesef ki ülkemizde bulut sistemine yeterli bir internetin olmadığını düşünüyor olsa gerek. Ancak yine de kullanıcılar VPN yardımı ile bu servisi kullanabilecek. Ama VPN’in de yüksek ping değerlerinden dolayı pek stabil bir deneyim sunmayacağını belirtelim.

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