Prostat hakkında bilinmeyen gerçekler!

1-Oturarak idrar yapmak prostat büyümesini engeller mi?

Cevap: Hayır. Prostat büyümesi genetik olarak kodlanmış bir durumdur. İşemenin oturarak ya da ayakta yapılması bu durumu değiştirmez. Gerek kültürel gerekse dinsel nedenlerden dolayı temizlik açısından oturarak idrar yapma önerilir.

2-Prostat kanserini engelleyebilir miyim?

Cevap: Hayır. Prostat kanseri de genetik olarak kodlanmıştır. Bunun en güzel örneği babasında prostat kanseri olan bir kişinin kansere yakalanma ihtimali normal insanlara göre 4-7 kat artmıştır.

3-Peki bazı bitkisel ilaçların kanseri engellediği doğru mu?

Cevap: Doğru değil. Bugün için prostat kanserini engellediği ispat edilmiş bir ilaç ya da yiyecek yoktur. Son zamanlarda özellikle internet sitelerinde böyle ilaçların olduğu haberi yaygınlaştı. Bu ilaçlar ile ilgili kesin kanıtlar yoktur.

4-Prostat ameliyatı sonrasında sertleşme sorunları olur mu?

Cevap: Hem evet, hem hayır. Hayır; eğer siz iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyatı oluyorsanız (lazer prostat gibi) böyle bir risk söz konusu değil. Evet; eğer prostat kanserinden ameliyat oluyorsanız ameliyat sonrası sertleşme sorunu olabilir.