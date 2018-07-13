Prostat hakkında bilinmeyen gerçekler!

1-Oturarak idrar yapmak prostat büyümesini engeller mi?
Cevap: Hayır. Prostat büyümesi genetik olarak kodlanmış bir durumdur. İşemenin oturarak ya da ayakta yapılması bu durumu değiştirmez. Gerek kültürel gerekse dinsel nedenlerden dolayı temizlik açısından oturarak idrar yapma önerilir.
2-Prostat kanserini engelleyebilir miyim?
Cevap: Hayır. Prostat kanseri de genetik olarak kodlanmıştır. Bunun en güzel örneği babasında prostat kanseri olan bir kişinin kansere yakalanma ihtimali normal insanlara göre 4-7 kat artmıştır.
3-Peki bazı bitkisel ilaçların kanseri engellediği doğru mu?
Cevap: Doğru değil. Bugün için prostat kanserini engellediği ispat edilmiş bir ilaç ya da yiyecek yoktur. Son zamanlarda özellikle internet sitelerinde böyle ilaçların olduğu haberi yaygınlaştı. Bu ilaçlar ile ilgili kesin kanıtlar yoktur.
4-Prostat ameliyatı sonrasında sertleşme sorunları olur mu?
Cevap: Hem evet, hem hayır. Hayır; eğer siz iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyatı oluyorsanız (lazer prostat gibi) böyle bir risk söz konusu değil. Evet; eğer prostat kanserinden ameliyat oluyorsanız ameliyat sonrası sertleşme sorunu olabilir.
5-Prostatım büyük ama şikayetim yok ameliyat olmam gerekir mi?
Cevap: Hayır. Normal prostat 20-25 gramdır ve yaşla artar. Örneğin; 100 gr bir prostatı olan bir hastanın şikayeti yok ise ne ilaç kullanmasına ne de ameliyat olmasına gerek vardır. Kısacası asıl olan hastanın şikayetinin olup olmamasıdır.
6-Her yıl PSA (prostata özgü antijen) baktırmasam, beş yılda bir baktırsam olmaz mı?
Cevap: Olmaz. PSA değerinin (4 ng/ml altında olması gerekir) sadece düşük olması yetmez. Yıllık artışları da önemlidir. Bu nedenle her yıl düzenli bakılmalıdır.
7-Her şey iyi de parmakla makattan yapılan muayene olmasa olmaz mı?
Cevap: Olmaz. Bir çok erkek muayeneden utandığı ya da sıkıldığı için doktora gitmek istemez. Bugün için psa ve parmakla rektal (anal) muayene prostat kanserini saptamada altın standart olarak bilinir. İkisinin beraber olması gerekir. Unutmayalım basit ve kısa bir muayene için korkar ya da gurur yapılırsa erken tanı şansımızı kaybedebiliriz. Bunun doğuracağı sonuçlar bence daha ağır.
8-Prostatım büyüdüğü için kapalı prostat ameliyatı olmam gerekiyor lazer mi, tur-p (prostat rezeksiyonu) mi olsam?
Cevap: Fark etmez. Gerek lazer gerek tur-p her ikisi de kapalı olarak bilinen ameliyattır. Bugün sık uygulanan lazer ameliyatı daha konforlu, kanama riski daha az ve daha az hastanede kalış süresi olduğu için sıkça tercih edilmektedir. Bunun dışında hastanın iyileşmesi anlamında aralarında fark bulunmamaktadır.
Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
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