Prostat tedavisinde holep ameliyatı sonrası idrar kaçırma görülür mü?

Prostat; idrar kesesinin altında, yerleşmiş kestane büyüklüğünde erkek salgı bezidir. İçinden idrar yolu geçer. Buluğ çağından sonra gelişir, yetişkin erkeklerde meninin bir kısmını sağlar, meni kanalı da prostatın içinden idrar yoluna açılır. 40-50 yaş sonrası bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar yolunun etrafından yeni bir doku büyümeye başlar, içinden geçen idrar idrar yolunu sıkıştırır. Sonradan büyüyen bu dokuya adenom denir, kanser değildir. Adenom, hastanın asıl prostatını dışa doğru iterek bir kapsül haline getirir.

Prostatın idrar yolunu sıkıştırması ve idrar yapmayı zorlaştırmasıyla idrar kesesi de zorlanır, kalınlaşır, hassaslaşır. Mesane trabeküle olur, yani girintili çıkıntılı bir hal alır. İleri dönemde çukurlar ve divertiküller oluşur, böbrekler bozulabilir. Hasta idrar yapamazsa sonda konması gerekir.

Prostat Ameliyatı Ne Zaman Gerekli?

İdrar çok zayıf ise,

Hastanın şikayetleri çok ise,

Hastaya sonda konmuş ise,

İdrar kesesi tam boşaltılamıyorsa,

İlaçlara rağmen düzelmiyorsa,

Prostatın Büyümesiyle Görülen Şikayetler;

Zayıf idrar yapma,

Gece idrara kalkma,

Sık idrara çıkma,

İdrarı kesik kesik yapma,

İdrar yapmada bekleme,

İdrarı tam boşaltamama

HOLEP AMELİYATINDAN SONRA İDRAR KAÇIRMA GÖRÜLÜR MÜ?

Prostat ameliyatları arasında sfinkter denen idrar tutan kasları en iyi koruyan yöntem HOLEP ameliyatıdır. İdrar tutan kaslar çok iyi görülür, yaklaşılmaz, çok iyi korunur. Ancak ameliyattan önce idrar tutan sfinkterin tembelleşmiş olması halinde, nadiren bazı hastalarda sonda çekildikten sonra geçici idrar damlamaları görülebilir. Bu damlamalar ilaç ve egsersizlerle bazen bir kaç gün , bazen de bir kaç hafta içinde düzelir. Kalıcı idrar kaçırma görülmez.

Holep ameliyatı, hastanın idrar yaptığı kanaldan girilerek yani kapalı olarak yapılır. Holmium Laserle sonradan büyümüş olan adenom, kapsül halini almış hastanın kendi prostatından ayrılarak çıkarılır ve hastada hiç adenom dokusu yani sonradan büyüyüp de idrar yolunu sıkıştıran doku kalmaz.

Lazerle kanamalar çok iyi kontrol edildiği için hasta çok az kan kaybeder. Çok rahat bir şekilde yatağına gelir.

AMELİYATIN AVANTAJLARI