Protestolarla gündeme gelen sitede ortalık yine karıştı! Aidat zammı indirilince... "O panikle bağırdım: Ne yapıyorsunuz, intikam mı alıyorsunuz!"

Büyükçekmece'deki 806 daireli site sakinlerinin yüzde 200 oranındaki aidat zammına tepkisi dikkatleri siteye çekmişti. Protestoların ardından zam oranı yüzde 100 olarak güncellendi. Bu kez de sitenin bahçesinde bulunan ağaçların kesilmesi tartışma yarattı. Site sakinlerinden Ümran Seyhan "Bunun anlamı aidatı indiriyoruz ama size hizmet vermiyoruzdur" diyerek tepkisin gösterdi.

YÜZDE 200 ZAM İSYAN ÇIKARDI

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı 806 daireli sitede, yönetim tarafından aidatlara yüzde 200 oranında zam yapıldı.

Site sakinlerinin yapılan zammı kabul etmeyerek tepki göstermesi üzerine site yönetimi zammı yüzde 100 olarak güncellendi.

ZAM TARTIŞMASI BİTTİ, BU KEZ DE AĞAÇ KESİMİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Zam tartışmaları biterken, bu sefer aynı siteyi ağaç kesimi karıştırdı.

Site yönetiminin bahçedeki 10 ağacı hastalıklı olduğu gerekçesiyle kesmesi site sakinlerini kızdırdı.

Bir site sakini ağaçların kesildiği anları cep telefonu kamerasına alarak tepkisini dile getirdi.

"10 TANE AĞAÇ KESİLDİ"

Site sakini Neval Kuvan şöyle konuştu:

"Sabah 11.30 gibi mutfağa girdiğim zaman ağaçların kesildiğini gördüm. O panikle bağırdım, 'siz ne yapıyorsunuz, intikam mı alıyorsunuz?' dedim. Bana, 'Hastalıklı' dedi. Ben de 'Yeşil ağaç hastalıklı olur mu?' deyince, 'Yönetim söyledi, ben bir şey bilemem' dedi. Benim bağırmamla bıraktı, sonra yönetimden biri geldi. 'Hastalıklı değil' dediğimde 'Hastalıklı' deyip durdu. Hem yeşil ağaçları siz niye kesiyorsunuz? 10 tane ağaç kesildi. Kamyona atıp götürdüler."

"AİDATI İNDİRİYORUZ, SİZE HİZMET VERMİYORUZ OLDU"

Site sakini Ümran Seyhan ise şu ifadeleri kullandı:

"Sabah canlı ağaçları kestiler. Kesme sebeplerini bilemiyoruz. Bize bir nispet mi intikam mı anlamadık. Bunlar kendi amaçlarını astılar, siteye zarar vermeye başladılar. Aidatı indiriyoruz, size hizmet vermiyoruz oldu. Aidat yüzde 100'e indirdiler."

(DHA)

