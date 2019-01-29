"Provokasyonlarla yolumuzdan döndürmeye çalıştılar, yılmadık"

GAZİANTEP (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "15 Temmuz' dediler, biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Ekonomimizi baltalamaya çalıştılar, biz en kritik dönemi, rekor büyümeyle geçirdik. Onlar dolar, kur operasyonu yaptılar, biz asgari ücreti 2 bin 20 liraya çıkardık. Dört bir koldan diplomatik operasyonlar düzenlediler, biz ihracat rakamlarını ikiye, üçe katladık. Binbir türlü provokasyonlarla yolumuzdan döndürmeye çalıştılar, biz yılmadık." dedi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni bir çalışma dönemine girdiklerini belirterek, Gaziantep'in 2023, 2053 hedeflerine hazır olduğunu söyledi.

Gaziantep'te AK Parti belediyeciliğinin yansımalarını gördüğünü dile getiren Selçuk, şehre sağlıktan eğitime, spordan sosyal yatırımlara, istihdamdan turizme neler kazandırıldığını çok iyi bildiklerini ifade etti.