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PRP mezoterapi nedir, nasıl yapılır? PRP'nin saça faydaları nedir, saç çıkarır mı?

08.02.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi günümüzde oldukça sık rastlanan rahatsızlıklardan biridir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda rastlanan bu rahatsızlık için pek çok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. PRP mezoterapisi de bunlardan biridir. Etkisini kısa süre içinde gösterme özelliğine sahip bu tedavi yöntemi, saç kaybını önlemek için en sık başvurulan tedavilerdendir. Peki, PRP mezoterapi nedir, nasıl yapılır?

PRP mezoterapi nedir, nasıl yapılır? PRP'nin saça faydaları nedir, saç çıkarır mı?

İçindekiler

  • PRP mezoterapi nedir?
  • PRP mezoterapi nasıl yapılır?
  • PRP saç çıkarır mı?
  • PRP faydaları nelerdir?

Açılımı Platelet Rich Plasma olan PRP, trombosit bakımından zengin plazma tedavisi olarak da bilinir. Bu tedavi yönteminde hastanın kendi kanı kullanılır. "PRP mezoterapi nedir?" sorusuna kısaca kişinin kendinden alınan kanın ayrıştırılması ve saçlı deriye uygulanması şeklinde yanıt verilebilir. Bu tedavi ile saç köklerinin onarılması ve saç dökülmesinin azalması amaçlanır. Kısa süre içinde büyük fayda sağlayan bu yöntemde, kişinin kendi kanı kullanıldığı için alerjik bir reaksiyon riski de yoktur.

PRP mezoterapi nedir?

Saçlı derideki saç dökülmesini önlemek amacıyla pek çok işlem yapılabilir. PRP de bunlardan biridir. PRP mezoterapi, kişinin kendinden alınan kanın ayrıştırılarak saçlı deriye enjekte edilmesi işlemidir. Bu sayede kişinin kendi kanı ile saç kökleri uyarılır ve dökülmenin önüne geçilebilir. Aynı zamanda saçların güçlenmesi ve uzaması için de etkilidir. Kişinin kendi kanı kullanıldığı için daha etkili ve hızlı sonuç alınabilir.

PRP mezoterapi nasıl yapılır?

PRP mezoterapi uygulamasının nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Bu uygulama için kişiden alınacak kana ihtiyaç vardır. Yani öncelikle hastanın venöz kanından 10 ila 20 ml arası kan alınır. Ardından bu kandaki kırmızı hücreler mikrofiltrasyon ve santrifüj teknikleri ile ayrıştırılır. Sonrasında trombosit ve platelet bakımından zengin bir plazma materyali elde edilmiş olur. Ortaya çıkan bu materyal, kişinin saç köklerine uygulanır.

Doku yenilemesi amacıyla uygulanan bu işlem, mikro ölçekli ve çok ince iğneler kullanılarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla uygulama şekli bakımından mezoterapi ile benzerdir. Ancak PRP ile mezoterapi arasındaki fark bu tedavilerde kullanılan materyaldir. PRP’de kişinin kendi kanı kullanılırken saç mezoterapisinde vitamin, mineral, protein, enzim gibi bileşenler kullanılır. Yani PRP ve mezoterapi uygulama şekli bakımından aynı olsa da enjeksiyon materyali bakımından farklıdır.

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PRP saç çıkarır mı?

Hiç saç teli olmayan kişiler PRP yeni saç çıkarır mı konusunu araştırmaktadır. Bu tedavi yöntemi, güçsüz ve ince telli saçları canlandırmak için uygulanır. Ayrıca genetik saç dökülmesi yaşayan kişiler için de uygundur. Ancak hiç saçı olmayan kişiler PRP saç tedavisi olamaz. Çünkü bu yöntem yeni saç çıkarmamaktadır. Eğer saç teli varsa ancak uyur haldeyse ve uzamıyorsa, bu durumda PRP etkili olmaktadır. Saçları onarma ve eski gücüne kavuşturma işlevine sahiptir.

Saçsız bir bölgede saç oluşumunu önlemek için saç ekiminden başka bir tedaviye başvurmak mümkün değildir. Yani saçı olmayan kişiler için bu tedaviye başvurulamaz. Ancak saç yapısı güçsüz olanlar, zamanla saç telleri zayıflayanlar, genetik ya da dönemsel olarak saç dökülmesi yaşayanlar için PRP ve mezoterapi tedavisi uygun olarak beraber kullanıldığında bu kişilerin saçlarında çok etkili sonuçlar verebilir.

PRP faydaları nelerdir?

PRP saç uygulaması sayesinde zayıf ve cansız saç köklerinin güçlenmesi sağlayabilir. Hem erkeklere hem de kadınlara uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. İlk uygulamanın ardından 3-4 hafta sonra maksimum etkisini gösterebilir. Ayrıca saç PRP faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Saç dökülmelerine karşı koruma sağlar.
  • Uyuyan saç köklerini canlandırarak uzamalarına yardımcı olur.
  • Saç folikülü canlılığını artırabilir.
  • Saç dokusunu onararak saçları büyümeye teşvik eder.
  • Kişinin kendi kan hücreleri kullanılarak uygulandığı için herhangi bir alerjik reaksiyon riski yoktur. Tamamen güvenilirdir.
  • İşlemden sonra hasta hemen gündelik hayatına geri dönebilir.
  • Direkt deri altına uygulanan enjeksiyon sayesinde kısa süre içinde etkisini gösterebilir.
  • Saç ekiminden sonra destekleyici tedavi olarak tercih edilebilir. Ekilen köklerin saçlı deriye tutunmasını kolaylaştırır.
  • Mikro boyutlu ince iğneler kullanılarak yapıldığı için ağrı ve acı hissine neden olmaz.

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