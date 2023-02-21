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Yüz mezoterapi nedir, etkisini ne zaman gösterir? Mezolifting nasıl uygulanır, ne işe yarar?

08.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırışıklıklarından kurtulmak ve gençleşmek isteyen pek çok kişinin başvurduğu mezoterapi uygulaması, vücudun pek çok bölgesine uygulanabilir. Özellikle yüze uygulanan mezoterapi işlemleri oldukça yaygındır. Yüzde daha genç bir görünüm elde etmeyi sağlayan bu uygulamaya kısaca mezolifting de denir. Mezoliftingin nasıl ve hangi bölgelere uygulanır?

Yüz mezoterapi nedir, etkisini ne zaman gösterir? Mezolifting nasıl uygulanır, ne işe yarar?

Yüze uygulanan mezoterapi yani mezolifting, kırışıklıkları ve lekeleri yok etme konusunda oldukça etkilidir. Deri içine enjekte edilen bileşenler ya da karışımlar sayesinde cildin alt ve üst tabaka dokusu kendini yeniler. İhtiyacı olan bileşenleri alarak beslendiği için de daha sağlıklı bir görünüme kavuşur. Yüz mezoterapisi sayesinde ciltte yaşa, zamana ve çevresel faktörlere bağlı meydana gelen yaşlanma belirtileri yok edilebilir.

Yüz mezoterapi nedir?

Mezolifling olarak da bilinen yüz mezoterapi uygulaması, yüzde kırışıklık, lekeler, akne gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilen bir uygulamadır. Cildi yenileyen ve cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral, hyaluronik asit gibi maddelerin mikro iğneler yardımıyla yüze enjekte edilmesi işlemine yüz mezoterapisi denir. Bu maddeler yüzde kolajen ve elastin üretimi sağlayarak cildin genç görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Mezolifting nasıl uygulanır?

"Yüz mezoterapi nedir?" sorusuna yanıt verdikten sonra bu uygulamanın nasıl yapıldığı anlatılabilir. Mezolift uygulaması, cildin ihtiyacı olan takviyeleri direkt olarak cildin istenen tabakasına iletmeyi sağlar. Uygulama yapılacak bölge, hastanın hekime başvurduğu ilk seansta belirlenir. Aynı zamanda bu seansta kişi detaylı bir fiziksel muayeneden geçer, ihtiyaçları ve hastalıkları tespit edilir, herhangi bir maddeye alerjisi varsa bunun bildirimi alınır.

"Mezolifting nasıl uygulanır?" sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir: Uygulamaya başlamadan önce cilt kirden arındırılır ve güzelce temizlenir. İşlemden yaklaşık 30 dakika önce, yüzün ilgili bölümüne anestezik krem sürülebilir. Uygulama yapılacak bölgenin ve cildin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan karışım, mikro boyutlu çok ince iğneler yardımıyla deri altına enjekte edilir. İğnesiz yüz mezoterapisi uygulaması da vardır. Bu uygulamada ise iğne yerine elektroporasyon teknolojisi kullanılır.

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Mezolifting ne işe yarar?

Mezoterapi yüz bölgesine de uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Bu uygulama sayesinde yüzde daha genç ve sağlıklı bir görünüm elde etmek mümkündür. Mezoterapinin faydaları şunlardır:

  • Ciltte kolajen üretimini destekleyerek cilt elastikiyetini artırabilir.
  • Derinin yapısını güçlendirerek çevresel faktörlere karşı dayanıklı hale gelmesini sağlar.
  • Yüzdeki kırışıklıkları, renk değişikliklerini ve ince çizgileri yok edebilir.
  • Doğrudan deri içine enjekte edildiği için yüzeye sürülen kremlerden daha etkilidir.
  • Ciltte var olan yaşlılık belirtilerini yok ettiği gibi yeni oluşabilecek belirtileri de geciktirebilir.
  • Ciltteki yorgun görünümü azaltır ve cilde parlak bir görünüm kazandırır.

Yüz mezoterapi etkisini ne zaman gösterir?

Hastalar tarafından yüz mezoterapi etkisini ne zaman gösterir sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Mezoliftingte seanslar 4 ila 6 arası değişiklik göstermektedir. Genellikle uygulama sıklığı ise 2-3 haftada birdir. Mezolifting etkisini çok hızlı bir şekilde ilk seanstan gösterebilir. Ancak bu durum kişiden kişiye değişir. Çünkü herkesin cilt yapısı, hastalığı ve şiddeti aynı değildir. Yaklaşık 3. seanstan sonra yüzdeki değişiklikler gözle görülür bir şekilde fark edilebilir.

Yüz mezoterapi etkisi ne kadar sürer?

Yüz mezoterapisinin etkisinin ne kadar süreceği seans sayısı ile bağlantılıdır. Mezoliftingin kalıcı olması için hasta, seanslarını kesinlikle aksatmamalıdır. Ayrıca tedavinin etkisini azaltabilecek durumlardan da uzak durmalıdır. Her hastalık için mezolifting aynı sürede kalıcılık göstermez. Kişinin hastalığına, şiddetine ve uygulama alanına bağlı olarak mezolifting uygulamalarını periyodik olarak tekrar ettirmesi gerekebilir.

Mezolifting öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yüz mezoterapisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler sayesinde bu tedavinin etkisi artırılabilir. Tedavi öncesinde kesinlikle kan sulandırıcı ilaç almamak gerekir. Çünkü bu uygulama mikro ölçekli iğneler ile yapılmaktadır. İşlem sonrasında ise şunlara dikkat edilmelidir:

  • Uygulama alanına 24 saat boyunca su değdirilmemelidir.
  • İşlemden sonra ilk 48 saat, yorucu sporlardan ve ağır hareketlerden uzak durulmalıdır.
  • İlk 4 saat boyunca yüze herhangi bir makyaj malzemesi sürülmemelidir.
  • Mümkün olduğunca yüze dokunulmamalı eğer dokunulacaksa eller yıkanmalıdır.
  • Doktor tavsiyesi dışında uygulama bölgesine krem sürülmemelidir.
  • Belli bir süre alkolden ve sigaradan uzak durulmalıdır.
  • Uygulama yapılan bölgede kızarıklık, morluk ve şişlik meydana gelebilir. Bunlara kapatmak için herhangi bir kapatıcı sürülmemelidir. Bu yan etkiler kendiliğinden geçecektir.

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