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PS4 ne kadar satıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2018 08:53 | Son Güncelleme

Sony Interactive Entertainment bir önceki çeyreğe ait finansal sonuçlarını açıkladı. Böylece PS4 satış rakamlarına ilişkin bazı bilgiler de paylaşılmış oldu.

PS4 ne kadar satıldı

Hiç şüphesiz bu neslin en çok satan konsolu açık ara PlayStation 4 oldu diyebiliriz. Xbox One ile eş zamanlı olarak satışa sunulan PlayStation 4, Sony’nin doğru hamleleri sayesinde bu neslin açık ara lideri olmayı başardı. Zira son PS4 dağıtım rakamları da bu söylemi doğrular nitelikte.

Bu nesilde PlayStation 4’ün Xbox One’a oranla çok daha fazla satmasının temel sebebi, Sony’nin doğru pazarlama politikaları diyebiliriz. Gerek konsola özel oyunlar bazında, gerekse de dijital servislerde doğru bir yol izleyen Japon konsol devi, ezeli rakibi Microsoft’a fark atmayı başardı.

Sony Interactive Entertainment tarafından paylaşılan son rakamlara göre, 30 Eylül itibariyle dünya genelindeki PS4 dağıtım miktarı 86.1 milyona ulaştı. Elbette bu dağıtım miktarı, hali hazırda son kullanıcıya ulaşmamış, dükkanlarda bekleyen PS4’leri de içeriyor. Fakat buna rağmen 86.1 milyonluk dağıtım miktarının etkileyici bir başarı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Öte yandan Sony, PS Plus abonelerine dair de bir açıklama yaptı. 30 Eylül’de son bulan 3. çeyrekte PS Plus abone sayısı bir önceki çeyreğe oranla 6.2 milyon artarak 34.3 milyona ulaştı. Yani hali hazırda 34.3 milyon PS Plus abonesinin bulunduğunu belirtmek gerekiyor.

Bakalım Microsoft cephesinden de Xbox One için benzer bilgiler paylaşılacak mı? Beklemedeyiz.

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PlayStation Xbox oyun

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