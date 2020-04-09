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PS5 hakkında bilinmesi gerekenler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 10:15 | Son Güncelleme

PlayStation 4 satışa sunulalı neredeyse 7 yıl oldu. Sony’nin şimdiki nesildeki konsolu 2013’ün son çeyreğinde raflardaki yerini almıştı. PS4 ve Xbox One’ın satışa sunulmasından sonra 4K teknolojisinin hızla yaygınlaşması, Sony’yi ara nesil konsol üretmek zorunda bırakmış ve sonuç olarak PS4 Pro ortaya çıktı.

PS5 hakkında bilinmesi gerekenler

Geçmişte konsolların slim versiyonları, hatta ultra slim versiyonları da çıkıyordu. Fakat teknik donanım yönünden farklı bir konsol aynı jenerasyonda satışa sunulmamıştı. Nitekim 4K TV’lerin yaygınlaşması, Sony ve Microsoft’u bir ara nesil konsola yönlendirdi.
Her ne kadar PS4 Pro ve Xbox One X güç bakımından günümüz teknolojisine ayak uyduruyor olsa da geliştirilen oyunlar hala 2013’ün teknolojisinden izler taşıyor.

PlayStation 5’in zamanı geldi

Oyun geliştiricileri genel olarak önceliği konsollara veriyorlar. Hal böyle olunca satışa sunulan oyunlar da teknoloji açısından günümüz ölçeklerinin gerisinde oluyor.
Aslında geliştiriciler PS4 Pro ya da Xbox One X’e özel daha muazzam oyunlar da yapabilirler. Fakat bu da satış rakamları açısından karamsar bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü bu konsollar henüz hedeflenen satışlara ulaşabilmiş değiller.

Madalyonun diğer tarafına baktığımızda ise artık PS4 ya da Xbox One’ın günümüz oyunlarında bile donmalara, kasmalara başladığını görüyoruz.

Örneğin Assassin’s Creed Odyssey’i normal bir PS4’te oynadığınızda yükleme ekranlarının çok uzun sürdüğünü ya da bazı durumlarda kasmalar olduğunu fark edebilirsiniz. Sadece bu durum bile artık PlayStation 5’in zamanının geldiğini gösteriyor.

Peki, Sony PlayStation 5 çıkış tarihi için nasıl bir zaman aralığı belirledi? Bu konu hakkında bazı teoriler mevcut. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim.

PlayStation 5 çıkış tarihi

PlayStation 5 çıkış tarihi için 2020’nin sonunu beklemeniz gerekecek. Çünkü PS5, Ekim veya Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak. Türkiye’ye gelmesi ise Aralık ayını bulabilir. Sony, bu yıl da E3 2020 etkinliğine katılmayacak. Bunun yerine kendi özel bir etkinlik düzenleyip, yeni nesil konsolunu ve oyunlarını bu etkinlikte tanıtacak. Bu etkinliğin ise Mart ayında düzenlenmesi bekleniyor.

PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak?

Peki Sony’nin yeni nesil konsolu nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak? Kısa süre önce PS 5 fiyatı hakkında da bazı raporlar sızdırıldı. Bu raporlara göre PS5 fiyatı 500 dolar civarında olacak. Yani PlayStation 5 fiyatı beklenenin biraz üzerinde olacak diyebiliriz.

Peki dışarıda 500 dolar olan bir konsol ülkemizde kaç TL olur? Bunu tahmin etmek pek de zor değil. 999 dolarlık bir iPhone 10.000TL’den satılıyorsa, 500 dolarlık PlayStation 5 fiyatı da 4.500 TL ila 5.000 TL civarında olacaktır.

Bildiğiniz gibi yurt dışında 300 dolar olan Nintendo Switch, ülkemizde 2.700TL’den satılıyor. Bu bağlamda bakıldığında da PlayStation 5 Türkiye fiyatı için uygun bir fiyat beklemek yanlış olur.

Tabi ki bu fiyatların şu anki kurlar üzerinden hesaplandığını da belirtelim. PS5 çıkana kadar dolar ya da euro’nun aynı seviyelerde kalması pek de olası görünmüyor. Dolayısıyla bunu zaman gösterecek.

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