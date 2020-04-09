PS5 hakkında bilinmesi gerekenler

Geçmişte konsolların slim versiyonları, hatta ultra slim versiyonları da çıkıyordu. Fakat teknik donanım yönünden farklı bir konsol aynı jenerasyonda satışa sunulmamıştı. Nitekim 4K TV’lerin yaygınlaşması, Sony ve Microsoft’u bir ara nesil konsola yönlendirdi.

Her ne kadar PS4 Pro ve Xbox One X güç bakımından günümüz teknolojisine ayak uyduruyor olsa da geliştirilen oyunlar hala 2013’ün teknolojisinden izler taşıyor.

PlayStation 5’in zamanı geldi

Oyun geliştiricileri genel olarak önceliği konsollara veriyorlar. Hal böyle olunca satışa sunulan oyunlar da teknoloji açısından günümüz ölçeklerinin gerisinde oluyor.

Aslında geliştiriciler PS4 Pro ya da Xbox One X’e özel daha muazzam oyunlar da yapabilirler. Fakat bu da satış rakamları açısından karamsar bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü bu konsollar henüz hedeflenen satışlara ulaşabilmiş değiller.

Madalyonun diğer tarafına baktığımızda ise artık PS4 ya da Xbox One’ın günümüz oyunlarında bile donmalara, kasmalara başladığını görüyoruz.

Örneğin Assassin’s Creed Odyssey’i normal bir PS4’te oynadığınızda yükleme ekranlarının çok uzun sürdüğünü ya da bazı durumlarda kasmalar olduğunu fark edebilirsiniz. Sadece bu durum bile artık PlayStation 5’in zamanının geldiğini gösteriyor.