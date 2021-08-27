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PS5’i yurt dışından alırsak ne kadar kar ederiz?

27.08.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışından PS5 almak çok ucuza geliyor! Malum ülkemizde konsollar zaten yurt dışındaki fiyatlara göre hayli uçuktu. Fakat son gelen zamlarla birlikte yeni nesil konsollar ciddi anlamda erişilmesi güç bir seviyeye eriştiler.

PS5’i yurt dışından alırsak ne kadar kar ederiz?

Hali hazırda yeni nesil konsollar Xbox Seriex X ve PS5’in Avrupa fiyatı 499 euro. ABD fiyatları ise 499 dolar. Yani TL bazında hesapladığımızda her iki konsol da yurt dışında 4000 TL civarlarında satılmakta.

Şimdiye kadar PS5’in Türkiye fiyatı 8299 TL’ydi. Fakat kısa süre önce diskli sürüm 7499 TL, dijital sürüm ise 5999 TL olarak güncellendi. Xbox Series X şse Türkiye’de 7500 TL’den satılmakta. Yani Avrupa fiyatının neredeyse iki katı. PS5’in kara borsada 9000 TL, 10000 TL‘den satıldığını hesaba katarsak aynı durum Sony cephesi için de geçerli oluyor.

Tablo bu şekilde olunca insanlar yurt dışından PS5 alıp almamanın artı ve eksilerini araştırmaya başladı. Çünkü yurt dışından alınan cihaz tam olarak yarı yarıya mal oluyor. Ayrıca bu cihazlarda sim kart kaydı ve benzeri durumlar olmadığı için de konsolun yurt dışı ya da yurt içi olması herhangi bir önem arz etmiyor.

Bu bağlamdan bakında yurt dışından getirilen PS5’in tek bir dezavantajı olduğunu söyleyebiliriz. O da garanti durumu. Yurt dışından aldığını PlayStation 5, cihazı aldığınız ülkede garanti kapsamında olacağı için Türkiye’de garantisi olmayacak.

Onun dışında neresinden bakarsanız bakın yurt dışından PS5 alıp getirmek çok daha mantıklı olacaktır. Bunun için Amazon’un Almanya kaynağını kullanabilirsiniz.

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