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Psikiyatri uzmanı Dr. Gül: “Korana virüsü korkusu panik atak krizine yol açabilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs korkusunun endişe ve kaygıya yol açabileceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, bu durumun panik atak krizi ve psikolojik sorunları tetikleyebileceğine dikkat çekerek, kişilerin psikolojik destek almasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Psikiyatri uzmanı Dr. Gül: “Korana virüsü korkusu panik atak krizine yol açabilir”

Korona virüsü salgını son günlerin en çok konuşulan konularının başında geliyor. Haberler, sosyal medya derken bu durum, kişi de “Benim başıma gelir mi?” diye endişe ve kaygılara yol açabiliyor. Büyük Anadolu Hastanesi doktorlarından Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, tüm dünyada tehlike saçan korona virüsün psikolojiyi olumsuz etkilediğini, bu durumun da koronafobiyi beraberinde getirdi söyleyerek açıklamalarda bulundu.

'PSİKOLOJİK DESTEK ALIN'

Kişilerin mutlaka psikolojik destek alması gerektiğini belirten Dr. Enver Gül, “Korona virüsü salgınıyla birlikte hayatımıza yeni bir kavram daha girdi. Koronafobi diye adlandırdığımız bu sağlık sorununda kişiler korona virüsü tehdidiyle hiçbir yere dokunmuyor, insan ilişkilerini keserek evden çıkamıyor, pencerelerini kapatıyor, sık sık ellerini yıkılıyor, hatta dokunduğu yerleri bile temizleme gereksinimi duyuyor. Panik atak hastası olan kişide, kaygıyla hastalık kapacağım, aklımı kaybedeceğim, öleceğim diye düşünceye sevk olması, daha da risk altına sokmaktadır. Böyle kişilerde ölüm korkusu varsa panik daha çok artabiliyor, Kişi muhakkak uzmanına danışsın. Daha önceki korkusu, kalp krizinden ölmek ise şimdiki korkusu korona virüsten ölmek olur” dedi.

Dr. Enver Gül ayrıca şunları söyledi:

“Endişe duyan kişiler, psikolojik sorunlardan uzak tutma adına, hastalığın belirtileri ve korunma yolları ile ilgili sadece resmi kaynaklara ve bilim otoritelerine itibar edilmeli. Bilgi kirliliği bulunan sosyal medyadan uzak durması, haber akışına çok kendisini vermemesi ve mutlaka günlük hayatında nasıl bir akış varsa tedbirlerini alarak yine aynı şekilde günlük yaşantısına uymasını da tavsiye ediyoruz. Aşırıyı geçen korku ve panik yaşayan bu kişilerin mutlaka psikolojik destek almasını öneriyoruz.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sağlık psikoloji

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