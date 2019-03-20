Psikolog Robert Sternberg'in aşk üçgeni ve 7 sevgi türü! Sizinki ne tür bir sevgi?

Duyguların zamanla değiştiğine inanıyoruz, henüz yedinci aşk türüne ulaşmadıysanız siz ve eşinizin daha fazla zamana ihtiyacı olabilir.
DELİCESİNE AŞIK OLMA KARA SEVDA
Sırılsıklam aşık olma, akıl baştan gidecek kadar sevme hormonların zirve yaptığı aşk türüdür. Dünyanın onsuz dönmeyeceğine inanılır. Bu, insanların birbirlerini zar zor tanıdığı, ancak karşılıklı bir çekim hissettiği dönemdir. Böyle bir ilişkide, iki kişi genellikle ortak bir şeyleri olup olmadığına dair en ufak bir fikre sahip değildir, ancak yine de birlikte kalırlar. Psikoloğa göre, bu aşk zamanla daha eksiksiz bir şeye dönüşebilir, ancak bu her zaman olmaz. Birçok çift bu tür sevginin ötesine geçemez.
HOŞLANMA
Bu tür ilişkilerde her zaman kendin olabilirsin. Bu sevgi türünde, insanlar genellikle ortak çıkarlar, hayata bakış açıları ve anlaşılma hissi ile birleşirler. Psikologlar, tutku ve bağlılık olmadan böyle bir samimiyetin, arkadaşlıkla sonuçlanacağına inanırlar.
BOŞ AŞK
Bu tür sevgiyi yaşayan çiftlerin samimiyeti ve tutkusu olmadan sadece bağlılıkları vardır. Bazen bu tür bir ilişki genellikle, mantık evliliğinde görülür. kariyer, statü için veya sadece maddi beklentili evlenmelerde görülür.
APTALCA AŞK
Bağlılık ve tutku öğelerinin yüksek derecede bulunduğu, yakınlığın ve mantığın ise olmadığı aşk türüdür. Psikologlar bu tür çiftlerin uzun süre birlikte yaşayabileceklerini düşünüyorlar, ancak mutlulukları göreceli.
ROMANTİK AŞK
Bu tür bir sevgi tutku ve samimiyeti içerir. Bu tür çiftler içindeki insanlar, birbirlerine ilgi duyuyor ve yan yana rahat hissediyorlar, ancak ciddi taahhütlerde bulunmaya hazır değillerdir. Bu tür ilişkiler çoğu zaman birlikte yaşama veya evlilik seviyesine erişemez. Lise ve yaz aşkları buna örnek verilebilir.
ARKADAŞÇA
Arkadaşça aşk bağlılık ve samimiyetten oluşur. Bu tür ilişkiler normal bir dostluktan çok daha güçlüdür ve cinsler arasında gerçek bir bağ vardır. Uzun süreli ilişki veya evliliğin ilerleyen dönemlerinde görülür.
MÜKEMMEL AŞK
Bu aşk 3 bileşenden oluşur: tutku, duygusal samimiyet ve bağlılık. En dengeli aşk türüdür. Tabii ki, seviyeleri her zaman eşit değildir, ama hepsinin olduğunu bilmek önemlidir. Bu tür bir ilişkiyi nadiren görebilirsiniz, ancak insanlar onları oluşturmayı başarırlarsa birbirlerini gerçekten severler. Bu aşk içinde olan çiftler büyük bir olasılıkla birlikte uzun bir hayat yaşayabilecek ve evliliklerinin tadını çıkarabilecekler.
Bu tipoloji, şu anda hangi ilişkide olduğunuzu ve sürdürmeye değip değmeyeceğini tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Eşinizle tartışırsanız, belki zamanla aşk türünüzü her ikinizin de mutlu olduğu türlere dönüştürebilirsiniz.
Öte yandan, sürekli aynı aşk türünde kalmak aşkı bitirebilir, tutku bitebilir. Önemli olan aşkın öğe veya öğelerinin bittiği anda yeni kararlar alarak farklı aşk türüne geçmenizdir.
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