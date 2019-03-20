KADIN

Psikolog Robert Sternberg'in aşk üçgeni ve 7 sevgi türü! Sizinki ne tür bir sevgi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 20.03.2019 08:48 | Son Güncelleme

Aşk nedir? Filozoflar ve bilim adamları bu soruyu uzun yıllardır cevaplamakta zorlanıyorlar. 1980'lerde, ABD'li psikolog Robert Sternberg, duygusal yakınlık, tutku ve bağlılık içeren 3 bileşenli bir aşk teorisi geliştirdi. Ona göre, binlerce şarkı ve kitabın yazıldığı bu güzel duyguyu bu 3 nokta oluşturuyor. Sternberg, bu üç bileşenden hareket ederek 7 değişik aşk türünü tanımladı.

Psikolog Robert Sternberg'in aşk üçgeni ve 7 sevgi türü! Sizinki ne tür bir sevgi?

Duyguların zamanla değiştiğine inanıyoruz, henüz yedinci aşk türüne ulaşmadıysanız siz ve eşinizin daha fazla zamana ihtiyacı olabilir.

DELİCESİNE AŞIK OLMA KARA SEVDA

1

Sırılsıklam aşık olma, akıl baştan gidecek kadar sevme hormonların zirve yaptığı aşk türüdür. Dünyanın onsuz dönmeyeceğine inanılır. Bu, insanların birbirlerini zar zor tanıdığı, ancak karşılıklı bir çekim hissettiği dönemdir. Böyle bir ilişkide, iki kişi genellikle ortak bir şeyleri olup olmadığına dair en ufak bir fikre sahip değildir, ancak yine de birlikte kalırlar. Psikoloğa göre, bu aşk zamanla daha eksiksiz bir şeye dönüşebilir, ancak bu her zaman olmaz. Birçok çift bu tür sevginin ötesine geçemez.

HOŞLANMA

2

Bu tür ilişkilerde her zaman kendin olabilirsin. Bu sevgi türünde, insanlar genellikle ortak çıkarlar, hayata bakış açıları ve anlaşılma hissi ile birleşirler. Psikologlar, tutku ve bağlılık olmadan böyle bir samimiyetin, arkadaşlıkla sonuçlanacağına inanırlar.

BOŞ AŞK

3

Bu tür sevgiyi yaşayan çiftlerin samimiyeti ve tutkusu olmadan sadece bağlılıkları vardır. Bazen bu tür bir ilişki genellikle, mantık evliliğinde görülür. kariyer, statü için veya sadece maddi beklentili evlenmelerde görülür.

APTALCA AŞK

4

Bağlılık ve tutku öğelerinin yüksek derecede bulunduğu, yakınlığın ve mantığın ise olmadığı aşk türüdür. Psikologlar bu tür çiftlerin uzun süre birlikte yaşayabileceklerini düşünüyorlar, ancak mutlulukları göreceli.

ROMANTİK AŞK

5

Bu tür bir sevgi tutku ve samimiyeti içerir. Bu tür çiftler içindeki insanlar, birbirlerine ilgi duyuyor ve yan yana rahat hissediyorlar, ancak ciddi taahhütlerde bulunmaya hazır değillerdir. Bu tür ilişkiler çoğu zaman birlikte yaşama veya evlilik seviyesine erişemez. Lise ve yaz aşkları buna örnek verilebilir.

ARKADAŞÇA

6

Arkadaşça aşk bağlılık ve samimiyetten oluşur. Bu tür ilişkiler normal bir dostluktan çok daha güçlüdür ve cinsler arasında gerçek bir bağ vardır. Uzun süreli ilişki veya evliliğin ilerleyen dönemlerinde görülür.

MÜKEMMEL AŞK

7

Bu aşk 3 bileşenden oluşur: tutku, duygusal samimiyet ve bağlılık. En dengeli aşk türüdür. Tabii ki, seviyeleri her zaman eşit değildir, ama hepsinin olduğunu bilmek önemlidir. Bu tür bir ilişkiyi nadiren görebilirsiniz, ancak insanlar onları oluşturmayı başarırlarsa birbirlerini gerçekten severler. Bu aşk içinde olan çiftler büyük bir olasılıkla birlikte uzun bir hayat yaşayabilecek ve evliliklerinin tadını çıkarabilecekler.

Bu tipoloji, şu anda hangi ilişkide olduğunuzu ve sürdürmeye değip değmeyeceğini tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Eşinizle tartışırsanız, belki zamanla aşk türünüzü her ikinizin de mutlu olduğu türlere dönüştürebilirsiniz.

8

Öte yandan, sürekli aynı aşk türünde kalmak aşkı bitirebilir, tutku bitebilir. Önemli olan aşkın öğe veya öğelerinin bittiği anda yeni kararlar alarak farklı aşk türüne geçmenizdir.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Onun için fedakarlık yaptınız, değer ve emek verdiniz peki doğru mu yaptınız?Onun için fedakarlık yaptınız, değer ve emek verdiniz peki doğru mu yaptınız?
Abartılı gelebilir ama tek bir temas bakın neler neler yaptırıyor!Abartılı gelebilir ama tek bir temas bakın neler neler yaptırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sevgi türleri Robert Sternberg

En Çok Okunan Haberler

Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı'dan manidar paylaşım

Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı'dan manidar paylaşım

Plajın gözdesi oldu! Herkes ona baktı

Plajın gözdesi oldu! Herkes ona baktı

Sır perdesini araladık! Bakın bunu nasıl yapıyorlar

Sır perdesini araladık! Bakın bunu nasıl yapıyorlar

İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmediğinizde...

İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmediğinizde...

Bu dönemde cinsel ilişkiden önce ve sonra mutlaka...

Bu dönemde cinsel ilişkiden önce ve sonra mutlaka...

Oğlunun saçından kolye yapmıştı şimdi siparişlere yetişemiyor

Oğlunun saçından kolye yapmıştı şimdi siparişlere yetişemiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Prezervatif mi, hap mı?

Prezervatif mi, hap mı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için fedakarlık yaptınız, değer ve emek verdiniz peki doğru mu yaptınız?

Onun için fedakarlık yaptınız, değer ve emek verdiniz peki doğru mu yaptınız?

Tek bir öpücük bakın neler neler yapıyor! İşte öpücüğün daha önce duymadığınız 9 şaşırtan faydası

Abartılı gelebilir ama tek bir temas bakın neler neler yaptırıyor!

Aşk her şeyi yener mi, uzaklıklara rağmen sevgi yeter mi?

Aşk her şeyi yener mi, uzaklıklara rağmen sevgi yeter mi?

En etkili doğum kontrol yöntemleri hangileri? Prezervatif mi, hap mı?

Prezervatif mi, hap mı?

Mutlu bir ilişki belkide yatmadan önce yaptıklarınızda gizlidir

Çiftlerin yatmadan önceki sırrı! Haftada en az iki kez...

Cinsel yolla bulaşan 4 yeni ve tehlikeli hastalık

Çok görülmeye başlandı! Cinsel yolla bulaşan bu hastalık ölü doğuma neden oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.