Psikolog Robert Sternberg'in aşk üçgeni ve 7 sevgi türü! Sizinki ne tür bir sevgi?

Duyguların zamanla değiştiğine inanıyoruz, henüz yedinci aşk türüne ulaşmadıysanız siz ve eşinizin daha fazla zamana ihtiyacı olabilir.

DELİCESİNE AŞIK OLMA KARA SEVDA

Sırılsıklam aşık olma, akıl baştan gidecek kadar sevme hormonların zirve yaptığı aşk türüdür. Dünyanın onsuz dönmeyeceğine inanılır. Bu, insanların birbirlerini zar zor tanıdığı, ancak karşılıklı bir çekim hissettiği dönemdir. Böyle bir ilişkide, iki kişi genellikle ortak bir şeyleri olup olmadığına dair en ufak bir fikre sahip değildir, ancak yine de birlikte kalırlar. Psikoloğa göre, bu aşk zamanla daha eksiksiz bir şeye dönüşebilir, ancak bu her zaman olmaz. Birçok çift bu tür sevginin ötesine geçemez.

HOŞLANMA

Bu tür ilişkilerde her zaman kendin olabilirsin. Bu sevgi türünde, insanlar genellikle ortak çıkarlar, hayata bakış açıları ve anlaşılma hissi ile birleşirler. Psikologlar, tutku ve bağlılık olmadan böyle bir samimiyetin, arkadaşlıkla sonuçlanacağına inanırlar.

BOŞ AŞK

Bu tür sevgiyi yaşayan çiftlerin samimiyeti ve tutkusu olmadan sadece bağlılıkları vardır. Bazen bu tür bir ilişki genellikle, mantık evliliğinde görülür. kariyer, statü için veya sadece maddi beklentili evlenmelerde görülür.