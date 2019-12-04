Psikolog seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, psikolog seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları bizler için paylaştı. İşlevselliğimiz bozulmaya yüz tuttuğunda bu süreçten çıkmak imkansız bir hal aldığında genelde profesyonel destek ihtiyacı için arayışa gireriz.

İNTERNET ARAŞTIRMALARI KAFA KARIŞTIRABİLİYOR

Seçenekler kafa karışıklığı yaratabiliyor. İnternette insanlar en çok “en iyi psikolog”, “ psikolog tavsiye”, “İstanbul psikolog tavsiye” gibi aramalar yapılıyor. İnternet araştırması sonucu da kafa karışıklığı yaratabiliyor. En iyi bir psikologdan ziyade size en iyi desteği sağlayabilecek psikoloğa ulaşmak için neler yapabilirsiniz.

ALAN MEZUNU PSİKOLOGLARA ULAŞIN

Önemli bir konudur, bu çünkü alan mezunu olmayıp psikolojik danışman ve rehber, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyal medyada popüler olan, uzaktan eğitim kurslarıyla birkaç ay eğitim alıp kendini psikolog ilan edenlerin sayısı çok fazladır. Kesinlikle diplomasını sorun bu bir haktır. Bu sizin hakkınızdır. Cerrah ameliyat yapabiliyorsa aldığı eğitimler ve yetkinliği sonucudur.

PROBLEMİNİZLE İLGİLİ ÇALIŞAN PSİKOLOGA ULAŞIN

Ailevi sorunlarınız varsa aile ve çift terapileri yapan bir uzman, cinsellikle ilgili probleminiz varsa cinsel terapi yapan, depresyon, anksiyete, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk gibi hastalıklarda mutlaka yüksek lisansı yapmış ve terapi eğitimi olan psikologlardan destek alın.