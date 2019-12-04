Psikolog seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, psikolog seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları bizler için paylaştı. İşlevselliğimiz bozulmaya yüz tuttuğunda bu süreçten çıkmak imkansız bir hal aldığında genelde profesyonel destek ihtiyacı için arayışa gireriz.
Seçenekler kafa karışıklığı yaratabiliyor. İnternette insanlar en çok “en iyi psikolog”, “ psikolog tavsiye”, “İstanbul psikolog tavsiye” gibi aramalar yapılıyor. İnternet araştırması sonucu da kafa karışıklığı yaratabiliyor. En iyi bir psikologdan ziyade size en iyi desteği sağlayabilecek psikoloğa ulaşmak için neler yapabilirsiniz.
Önemli bir konudur, bu çünkü alan mezunu olmayıp psikolojik danışman ve rehber, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyal medyada popüler olan, uzaktan eğitim kurslarıyla birkaç ay eğitim alıp kendini psikolog ilan edenlerin sayısı çok fazladır. Kesinlikle diplomasını sorun bu bir haktır. Bu sizin hakkınızdır. Cerrah ameliyat yapabiliyorsa aldığı eğitimler ve yetkinliği sonucudur.
Ailevi sorunlarınız varsa aile ve çift terapileri yapan bir uzman, cinsellikle ilgili probleminiz varsa cinsel terapi yapan, depresyon, anksiyete, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk gibi hastalıklarda mutlaka yüksek lisansı yapmış ve terapi eğitimi olan psikologlardan destek alın.
Klinik psikoloji, psikoloji biliminin uzmanlık alanlarındandır. Psikopatolojik bir durumda size en iyi desteği verebilecek psikolog klinik psikologdur. Anksiyete bozuklukları, Opsesif kompulsif bozukluk, major depresyon, yeme bozuklukları, intihar düşüncesi, maddenin kötüye kullanımı, kişilik bozuklukları insanın hayatını ciddi anlamda etkileyek psikopatolojik durumlara örnek olarak gösterilebilir.
Eğer bu gibi konularda desteğe ihtiyacınız varsa en doğru adrestir klinik psikolog. Ama unutmayın ki, klinik psikologlar reçete yazamazlar. Sadece süreci ve hastalığın nörobiyolojisini daha iyi analatabilirler.
Psikolojik hastalıkları tedavi ederken farklı ekollere başvurabilir psikologlar. Her terapi yönteminin içinde bulunduğunuz duruma göre sağladığı avantajlar farklıdır. Bilişsel-davranışçı terapi, gestalt terapi, kabul ve kararlılık terapisi, bütüncül terapi, varoluşçu terapiler, oyun terapisi, psikodinamik terapiler, EMDR terapisi, grup terapisi gibi onlarca terapi türü vardır.
Örneğin, psikanalize uygun değilseniz psikoloğunuzun bunu sizinle paylaşıp size en uygun tedaviyi sizinle paylaşması gerekmektedir. Genelde bir psikolog bir veya birkaç terapi türünde çalışmalarını sürdürür.
Her alanda hizmet verdiğini söyleyen örneğin aile ve çift terapileri ve bağımlılık gibi, hem çocuk-ergen hem yetişkin ve gediatri ile çalıştığını söyleyen psikologlardan uzak durun.
İstanbul’daki psikolog ücretleri semtten semte, psikologdan psikologa farklılık gösterir. Hatta aynı psikologun farklı semtlerde verdiği hizmetlerin farklı ücretlendirilmesi de söz konusu olabilir.
Psikoloğun eğitimlerinden tutun verdiği hizmet çeşidine, ünvanına, popülerliğine kadar herşey seans ücretine yansır. Fiyatı yüksek, popüler diye veya ünvanı var diye iyi psikolog sonucuna varmak yanlıştır.
Tecrübe önemlidir fakar zamanın getirdiklerine ayak uydurmak daha önemli. Alanda uzun yıllar çalışan psikologdan ziyade gelişmeleri takip edebilen, sürekli kendini yenileyen, değişimleri yakalayabilen, eklektik gidebilen psikolog olmak alanda uzun yıllar çalışmaktan ya da daha fazla danışan görmüş olmaktan daha kıymetli.
Psikoloji bilimi genç bir bilim dalıdır. Her yıl binlerce yeni çalışma yayınlanmaktadır. Bu çalışmaları özümseyip daha etkin terapi yollarını kullanmak terapi sürelerini ve tedavi seyrini değiştirebilir.
Genele baktığımızda çok fazla
iyi psikoloğa ulaşabilirsiniz. En iyisi dahi olsa sizin sorununuza yardımcı olamayabilir. Tavsiyeler iyidir ama kendi araştırmalarınız sonucunda bilinçli seçim terapi sürecinde pusulanız olacaktır.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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