Psikologlar açıkladı! Nankör insanların sık kullandığı 5 cümle

Ruh sağlığı alanında belgeseller yapan yapımcı ve savunucu Joy Lee'ye göre nankör insanlar, hayatlarında güçlü bir "hak edilmişlik" duygusuyla hareket ediyor. İlişkilerde, iş ortamında ya da günlük iletişimde karşı tarafın verdiği emeği, ilgiyi ve fedakarlığı çoğu zaman görmezden geliyorlar. Uzmanlara göre bu kişilerin kullandığı bazı cümleler ise önemli birer “kırmızı bayrak” olarak görülüyor.

Gökçen Kökden

İşte uzmanlara göre gerçekten nankör insanların sık kullandığı o ifadeler…

"BANA BORÇLUSUN"

Journal of Personality and Social Psychology’de yayımlanan bir araştırmaya göre nankör insanlar, sahip olduklarına değil eksik gördükleri şeylere odaklanma eğiliminde oluyor. Sağlıklı bir ilişki, maddi güvence ya da destek görseler bile sürekli daha fazlasını bekleyebiliyorlar. Bu durum zamanla ilişkilerde toksik bir beklenti ortamı yaratabiliyor.

Uzmanlara göre "Bana borçlusun" gibi ifadeler kullanan kişiler:

ilişkilerde karşı tarafı baskı altında bırakabiliyor,
yapılan iyilikleri bir yatırım gibi görebiliyor
ve sevgiyi koşullu hale getirebiliyor.

Bu tavır zamanla partnerde memnun etmek zorundayım hissi oluşturabiliyor.

"HERKES GİDERKEN YANINDA BEN VARDIM"

Uzmanlara göre nankör insanların sık kullandığı bir diğer cümle ise “Senin kimsen yokken yanında ben vardım” oluyor. Psikologlara göre bu tarz ifadeler çoğu zaman sadakat göstermekten çok duygusal kontrol kurma amacı taşıyabiliyor.

Uzmanlar, bazı kişilerin yaptıkları iyilikleri sürekli hatırlatarak, partnerini suçlu hissettirerek ve sosyal çevresinden uzaklaştırmaya çalışarak ilişkide üstünlük kurmaya çalıştığını belirtiyor.

"DEMEK Kİ SADECE İŞİN DÜŞÜNCE AKLINA GELİYORUM"

American Psychologist dergisinde yayımlanan araştırmalara göre günlük yaşamında şükran duygusunu geliştiren kişiler daha az negatif duygu yaşıyor.

Ancak nankör kişiler suçluluk, öfke ve değersizlik hissiyle daha yoğun mücadele edebiliyor. Uzmanlara göre: “Ben sadece işin düşünce aklına geliyorum” gibi cümleler de karşı tarafa suçluluk yüklemek için kullanılabiliyor.

Bu durum zamanla ilişkide sağlıksız bir duygusal döngü oluşturabiliyor.

"SADAKAT HAK DEĞİL AYRICALIKTIR”

Uzmanlara göre nankör kişiler ilişkileri çoğu zaman karşılıklı çıkar üzerine kuruyor.

Sosyolog ve ilişki koçu Christine Carter’a göre sürekli karşılık beklenen ilişkiler,
zamanla romantik bağdan çok ticari ilişkiye dönüşebiliyor. Bu nedenle sadakat bir hak değil, ayrıcalıktır gibi ifadeler, uzmanlara göre duygusal manipülasyon işareti olarak değerlendiriliyor.

Özellikle partnerinden sürekli fedakarlık bekleyen kişiler, istediklerini elde edemediklerinde bu tarz söylemlerle karşı tarafı baskı altına alabiliyor.

"KİMSE YAPTIKLARIM İÇİN BANA TEŞEKKÜR ETMİYOR"

Behavioral Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırma, çocukluk döneminde şükran duygusuyla büyüyen bireylerin ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı ilişkiler kurduğunu ortaya koyuyor.

Ancak bazı insanlar yaptıkları her iyilik için teşekkür bekliyor, sevgiyi koşullu hale getiriyor ve karşı tarafın sürekli minnet göstermesini istiyor.

Uzmanlara göre kimse bana teşekkür etmiyor ifadesi de bu bakış açısının önemli örneklerinden biri.

Psikologlar, sevgi ve bağlılığın sürekli ispat bekleyen bir ilişkiye dönüşmesinin zamanla yıpratıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

