PTT çalışma süresi ve saatleri, PTT hafta sonu açık mı?

Bilindiği üzere koronavirüs sürecinde kuaför, berber, restoran ve kafe gibi pek çok işletmenin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. PTT ve kargolarda işi olanlar bu kurumların akıbetini araştırmaya koyuldu. Çok merak edilen PTT çalışma saatleri normalleşme döneminde belli oldu.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ NE? PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT dağıtım merkezleri Cumartesi günleri saat 08:30 ile 17:30 arasında müşterilerine hizmet verebilecek. Öte yandan ürün ya da malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo da dahil olmak üzere), yurt dışı ve yurt içi taşımacılık, depolama ve depolama ile ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, gazete, su, mutfak tüpü dağıtım, kargo şirketleri ve çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf tutulabilecek. Böylece sokağa çıkma yasağı esnasında da kargolar dağıtım yapmaya devam edebilecek.

PTT çalışma ve hizmet saatleri hafta içi ise 08:30 - 12:30 ve 13:30 - 1:30 aralığında bulunmakta. Size en yakın PTT'nin çalışma saatlerini öğrenmek için https://enyakinptt.ptt.gov.tr/Enyakinptt/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

