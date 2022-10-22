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PTT personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları ve kadrolar!

22.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne 55 bin personel alınacak. 2018'de kurumda 20 bine yakın istihdam kapısı açılmıştı Yapılan açıklamada 2018'deki istihdamın bu sayıyla kalmayacağı ve 2023'e kadar 55 bin personel alınacağı ifade edilmişti. Peki, 2022 PTT personel alımı başladı mı, PTT personel alımı ne zaman başlayacak?

PTT personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları ve kadrolar!

PTT personel alımı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 55 bin personel alımı başvuru şartları ve kadrolarını arama motorlarında sorguluyor. "PTT personel alımı ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyenler de konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte 2022 PTT personel alımı ile ilgili merak edilenler...

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PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımına ilişkin henüz güncel bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT internet adresi üzerinden iş başvurusu yapmak mümkün. Bunun için form doldurulmalıdır. Formun ardından mülakat sonrasında sözlü ya da yazılı sınav gerekebilir. Sınav sonuçları değerlendirilerek iş başvuruları onaylanır.

PTT personel alımı başladı mı? 2022 PTT personel alımı nereden yapılacak? İşte başvuru şartları

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

  • Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

  • Sözel Akıl Yürütme

  • Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

  • Temel Yurttaşlık Bilgisi

  • Türkiye Coğrafyası

  • Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

  • Ölçme becerisi

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PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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