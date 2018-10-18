PUBG Mobile sürümü ile Google Play'de 100 milyonun üzerinde indirilme rakamına ulaşmayı başaran popüler oyunun Steam sürümüne ise sessiz sedasız zam yapıldı.
PUBG şüphesiz son dönemin en popüler oyunlardan bir tanesi. Oyunun mobil versiyonu geçtiğimiz haftalarda 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak oyunun bilgisayardan oynanan versiyonu için kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir haber geldi.
Popüler oyunun Steam sürümüne sessiz sedasız zam yapıldı. Bluehole ekibi, ünlü oyunları PUBG‘nin fiyatlandırılmasında Steam kurunun dışına çıkarak yüzde 30’luk bir zamma gitti. Oyunun güncellenmiş yeni fiyatı ise 87 TL oldu. Rakibi Fortnite karşısında oldukça güçsüz kalan PUBG, bu tarz zam haberleri ile Türk kullanıcılarını kaybedecek gibi duruyor.
PUBG oyuncularına zam şoku!
Hemen hemen mobil versiyonu ile arasında bir fark sunmayan oyun için vatandaşlar 87 TL vermeyi pek mantıklı bulmuyor. Bu konuda kur güncellemesi yapan Bluehole ekibi, ne kadar doğru bir adım atmış oldu orası tartışılır.
Ancak rakibinin ücretsiz bir deneyim sunuyor oluşu ve sürekli kendisini güncel olarak pazarlıyor oluşu her alanda PUBG markasının zedelenmesine yol açabilir.
Kaynak: Teknolojioku
Türkiye ve Yunanistan arasında büyük gerilim! Komutanlık harekete geçti
3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü
Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!
Gazetecilere fuhuş operasyonu!
Biri porno yıldızı diğeri kabin memuru iki erkek uçağın tuvaletinde...
Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum