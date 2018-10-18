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PUBG oyuncularına zam şoku!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

En popüler Battle Royale oyunlarından biri olan PUBG'nin Steam sürümüne sessiz sedasız zam yapıldı. İşte detaylar!

PUBG oyuncularına zam şoku!

PUBG Mobile sürümü ile Google Play'de 100 milyonun üzerinde indirilme rakamına ulaşmayı başaran popüler oyunun Steam sürümüne ise sessiz sedasız zam yapıldı.

PUBG şüphesiz son dönemin en popüler oyunlardan bir tanesi. Oyunun mobil versiyonu geçtiğimiz haftalarda 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak oyunun bilgisayardan oynanan versiyonu için kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir haber geldi.

Popüler oyunun Steam sürümüne sessiz sedasız zam yapıldı. Bluehole ekibi, ünlü oyunları PUBG‘nin fiyatlandırılmasında Steam kurunun dışına çıkarak yüzde 30’luk bir zamma gitti. Oyunun güncellenmiş yeni fiyatı ise 87 TL oldu. Rakibi Fortnite karşısında oldukça güçsüz kalan PUBG, bu tarz zam haberleri ile Türk kullanıcılarını kaybedecek gibi duruyor.

PUBG oyuncularına zam şoku!

Hemen hemen mobil versiyonu ile arasında bir fark sunmayan oyun için vatandaşlar 87 TL vermeyi pek mantıklı bulmuyor. Bu konuda kur güncellemesi yapan Bluehole ekibi, ne kadar doğru bir adım atmış oldu orası tartışılır.

Ancak rakibinin ücretsiz bir deneyim sunuyor oluşu ve sürekli kendisini güncel olarak pazarlıyor oluşu her alanda PUBG markasının zedelenmesine yol açabilir.

Kaynak: Teknolojioku

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PUBG teknoloji

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