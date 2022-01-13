Pubis yani Venüs Tepesi operasyonu hangi şikayetlerde uygulanabilir?

Pubis estetiği (monsplasty), kilo alımı veya cilt sarkması nedeniyle üst kasık bölgesinde gözle görülür bir şişkinlik oluştuğunda fazla deri ve yağ dokusunu çıkarmak için kullanılan cerrahi işlemdir. Monsplasty genellikle karın germe (abdominoplasti) ile aynı zamanda yapılır, çünkü şişkin bir mons pubis, yağ dokusunu çıkardıktan ve karnınızdaki cildi sıkılaştırdıktan sonra genellikle daha belirgindir.

GENİŞLEMİŞ MONS PUBİS NEDEN OLUR?

Mons pubisiniz, kasık kıllarınızın tepesinden cinsel organlarınızın başladığı yere kadar uzanan üçgen alandır. Kadınlarda daha belirgindir ama erkeklerde de vardır. Kilo aldığınızda, aşırı yağ genellikle mons pubisinde birikir. Bu, büyümesine ve dışarı çıkmasına neden olabilir. Cildiniz, biriken fazla yağ dokusunu örtmek için esnemelidir. Ne kadar çok kilo alırsanız, cildiniz o kadar gerilir.

Daha sonra büyük miktarda kilo kaybederseniz, aynı miktarda cilt ancak kaplanması gereken daha az yağlı doku kalır. Fazla deri gevşek olduğu için sarkabilir.

Gençken ve yalnızca kısa bir süre için fazla kilo verdiğinizde, cildiniz orijinal düz şekline geri dönmek için yeterli esnekliğe sahiptir. Bununla birlikte, ekstra yağ dokusu ne kadar uzunsa ve yaşlandıkça, cildiniz o kadar az elastik hale gelir. Yeterli elastikiyet olmadan, fazla deri gergin kalır ve gevşek bir cilt kalır.

MONS PUBİSİN ŞİŞMESİNİN DİĞER NEDENLERİ NELERDİR?

C bölümü nedir: C-kesitinden sonra, yaranın etrafındaki cilt dokularınıza karşı sıkı kalabilir, ancak altındaki cilt böyle değildir. Sonuç olarak, bir çıkıntı oluşturabilir.

Hormonlar: Östrojen, mons pubisinizde artan yağ birikimine neden olabilir.

Genetik: Mons pubisinizdeki artan yağ birikimi eğilimini ebeveynlerinizden miras alabilirsiniz.

Estetik amaçlarla veya vücut imajıyla ilgili endişeleri azaltmak için fazla yağı ve cildi çıkarmanın yanı sıra, birinin monsplastynin kendileri için doğru olduğuna karar vermesinin başka nedenleri de vardır.

Örneğin, genişlemiş mons pubis etkileri şunlardır:

Cinsel ilişkiye girmeyi veya idrara çıkmayı zorlaştıran vulva veya penisin üzerine sarkmak

Cinsel ilişkiyi acı verici hale getirmek

Hijyen problemlerine neden olması

MONSPLASTY NASIL UYGULANIR?

Monsplasty, sağlıklı bir kilodaysanız ve genel sağlığınız iyiyse en iyi sonucu verir. Kaybedecek kilonuz veya aktif bir sağlık durumunuz varsa işlemi ertelemeyi düşünebilirsiniz.

Cildinize ve alt karnınızdaki dokulara ve mons pubisin uyuşturulması için lokal bir anestezik enjekte edilir. Alt karnınızın bikini ile kapatılabilecek bir bölgesinde, cildinizde yatay bir kesi yapılır. Fazla yağ dokusu ve cilt bir neşter kullanılarak çıkarılır.

Altta yatan doku ve kas dikişler kullanılarak yukarı çekilebilir ve sıkılaştırılabilir ve mons pubisiniz şekillendirilir. Kesi daha sonra dikişler ve yapışkan şeritler ile kapatılır. Operasyondan sonra birkaç saat dinlenmenin ardından aynı gün eve dönülebilir. Bir iki hafta egzersiz ve diğer fiziksel aktivitelere ara vermek gerekebilir. Anında gözle görülür sonuçlar sunan düşük riskli bir ayakta tedavi prosedürüdür. Bu işlemden sonra hafif rahatsızlık, morarma ve şişlik yaygındır, ancak bu yan etkiler genellikle 2 ila 3 hafta sonra kaybolur.



