KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Pudra sadece bebekli evlerde kullanılmıyor! Karıncaları öldürmeden...

Pudra sadece bebekli evlerde kullanılmıyor! Karıncaları öldürmeden...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebeğiniz yoksa bile mutlaka talk pudrası edinmelisiniz. Çünkü bebek pudrasının sadece bebeğinizin poposu ya da makyajınızın sabitleyicisi olmasının yanında başka marifetleri de var.

Pudra sadece bebekli evlerde kullanılmıyor! Karıncaları öldürmeden...

Bebek pudrası sadece ailenin en küçük üyesine hizmet etmiyor. Bu kullanım yöntemleri bebek pudrasını bir kez daha sevmenizi sağlayacak!

AYAKKABILARDAKİ KOKULARI GİDEREBİLİRSİNİZ

Çok giyildiğinde ayakkabılar kötü bir kokuya sahip olma eğilimindedir. Bu kokudan kurtulmak için, bu sihirli tozu bir kısmını ayakkabılarınıza serpin ve ayakkabıyı giymeden önce içindeki pudrayı temizleyin. Toz nemi emdiğinden, kötü kokuları ortadan kaldırır.

KARINCALARI UZAKLAŞTIRIR

Karıncalar bahçenizde veya evinizde görebileceğiniz en kötü canlılar değiller. Ancak ne yaparsanız yapın bu çalışkan yaratıklar her zaman kendilerine bir yol bulma konusunda iyidir. Neyse ki elimizde bebek pudrası var! Karıncaların bahçenizdeki veya evinizdeki güzergahına bebek pudrası serperek onları başka yerlere gitmeye zorlayabilirsiniz. Doğal ve zararsız olan bu yöntem sayesinde ne siz, ne de karıncalar incinir.

CİLDİNİZİ TAZELEYİN

Bebek pudrası, hem erkekler hem de kadınlar için idealdir. Tıraştan sonra, tahrişi önlemek için cildinize biraz uygulayın. Bu özellikle jilet yumruları alma eğilimi olan hassas cilde sahip kişiler için yararlıdır. Güzel kokusu sayesinde tıraş losyonuna da ihtiyaç duymazsınız.

DÖŞEME TAHTALARI

Ses çıkaran döşeme tahtalarının sesinden kurtulmak için aralarında bulunan çatlaklara bebek pudrası serpebilirsiniz.

DEODORANT OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ

Bebek pudrasını deodorant olarak da kullanabilir, kötü ter kokusundan kurtulabilirsiniz. Harika bir kokuya sahip olmanız için duştan sonra kollarınızın altına bir avuç bebek pudrası sürün. Ayrıca, koltuk altlarınızı taze tutacak ve kötü kokuların oluşmasını önlemenize yardımcı olacaktır.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Bebek pudrası özellikle çatlak topukları tedavi etmede mucize gibi çalışır. Tahrişi önlemek ve cildinizin iyi görünmesini sağlamak için etkilenen bölgeye küçük bir bebek pudrası sürün.

DOLAP KOKUSU OLARAK KULLANIN

Dolaplar veya çekmeceler biraz küflendiğinde, hoş olmayan, kalıcı bir kokuya neden olabilir. Biraz bebek pudrasını bir kavanoza koyun ve birkaç saat veya gece boyunca dolabınızda bırakın. Bu, nemi emecek ve dolabınızın olması gerektiği gibi kokmaya geri dönmesini sağlayacaktır.

BİTKİLERİNİZİN ÇÜRÜMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIN

Bitkilerinizin çürümesini önlemek ve böcekleri uzak tutmak için biraz bebek pudrasını köklerin üzerine serpebilirsiniz.

RUJUN UZUN SÜRE DAYANIKLI OLMASINI SAĞLAYIN

Rujunuzun daha uzun süre kalmasını sağlamak için bir kağıt havluya biraz bebek pudrası serpin daha sonra bu havluyu dudaklarınızın arasına alın. Daha sonra tekrar ruj uygulayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kimi tecavüz, kimi kadın sünnetine karşı mücadele veriyorKimi tecavüz, kimi kadın sünnetine karşı mücadele veriyor
19 -25 Ekim haftalık burç yorumu!19 -25 Ekim haftalık burç yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti
Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti
Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı
Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı
Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi! Aylarca...
Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi! Aylarca...
Aralık ayında sizi neler bekliyor?
Aralık ayında sizi neler bekliyor?
İkizler Burcu Aralık aylık burç yorumu (2020)
İkizler Burcu Aralık aylık burç yorumu (2020)
Kova burcu aylık burç yorumu Aralık 2020
Kova burcu aylık burç yorumu Aralık 2020
İlginizi Çekebilir
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Soyundu Instagram karıştı: Buna bir son verin
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Paranızı cebinizde bırakan yöntem!
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Biliyor musunuz? Kum saati gibiyse...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Nedeni belli oldu! Öpüşürken gözlerinizi kapatıyorsanız eğer...
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Bir yılda mükemmel değişim... Sırrını herkesle paylaştı
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne sütü sütçüsü! Kapı kapı dolaşıp süt topluyor
Ne inek, ne de keçi sütü! Kapı kapı dolaşıp süt topluyor
Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi! Aylarca...
Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi! Aylarca...
2020'ye damga vuran 100 kadın seçildi! Listede Türkiye'den bakın kim var
Kimi tecavüz, kimi kadın sünnetine karşı mücadele veriyor
Sağlıktan ev temizliğine varana kadar etkili! Birçok derde derman oluyor
Birçok derde derman oluyor, sadece 2 kaşık...
Ev yapımı 2 doğal sprey tarifi! Toz almanın en kolay yolu
Ev yapımı 2 doğal sprey tarifi! Toz almanın en kolay yolu
Artık işe yaramaz diye düşünmeyin tek kalan bardakları böyle değerlendirin
Artık işe yaramaz diye düşünmeyin tek kalan bardakları böyle değerlendirin
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.