Pudra sadece bebekli evlerde kullanılmıyor! Karıncaları öldürmeden...

Bebek pudrası sadece ailenin en küçük üyesine hizmet etmiyor. Bu kullanım yöntemleri bebek pudrasını bir kez daha sevmenizi sağlayacak!
Çok giyildiğinde ayakkabılar kötü bir kokuya sahip olma eğilimindedir. Bu kokudan kurtulmak için, bu sihirli tozu bir kısmını ayakkabılarınıza serpin ve ayakkabıyı giymeden önce içindeki pudrayı temizleyin. Toz nemi emdiğinden, kötü kokuları ortadan kaldırır.
Karıncalar bahçenizde veya evinizde görebileceğiniz en kötü canlılar değiller. Ancak ne yaparsanız yapın bu çalışkan yaratıklar her zaman kendilerine bir yol bulma konusunda iyidir. Neyse ki elimizde bebek pudrası var! Karıncaların bahçenizdeki veya evinizdeki güzergahına bebek pudrası serperek onları başka yerlere gitmeye zorlayabilirsiniz. Doğal ve zararsız olan bu yöntem sayesinde ne siz, ne de karıncalar incinir.
Bebek pudrası, hem erkekler hem de kadınlar için idealdir. Tıraştan sonra, tahrişi önlemek için cildinize biraz uygulayın. Bu özellikle jilet yumruları alma eğilimi olan hassas cilde sahip kişiler için yararlıdır. Güzel kokusu sayesinde tıraş losyonuna da ihtiyaç duymazsınız.
Ses çıkaran döşeme tahtalarının sesinden kurtulmak için aralarında bulunan çatlaklara bebek pudrası serpebilirsiniz.
Bebek pudrasını deodorant olarak da kullanabilir, kötü ter kokusundan kurtulabilirsiniz. Harika bir kokuya sahip olmanız için duştan sonra kollarınızın altına bir avuç bebek pudrası sürün. Ayrıca, koltuk altlarınızı taze tutacak ve kötü kokuların oluşmasını önlemenize yardımcı olacaktır.
Bebek pudrası özellikle çatlak topukları tedavi etmede mucize gibi çalışır. Tahrişi önlemek ve cildinizin iyi görünmesini sağlamak için etkilenen bölgeye küçük bir bebek pudrası sürün.
Dolaplar veya çekmeceler biraz küflendiğinde, hoş olmayan, kalıcı bir kokuya neden olabilir. Biraz bebek pudrasını bir kavanoza koyun ve birkaç saat veya gece boyunca dolabınızda bırakın. Bu, nemi emecek ve dolabınızın olması gerektiği gibi kokmaya geri dönmesini sağlayacaktır.
Bitkilerinizin çürümesini önlemek ve böcekleri uzak tutmak için biraz bebek pudrasını köklerin üzerine serpebilirsiniz.
Rujunuzun daha uzun süre kalmasını sağlamak için bir kağıt havluya biraz bebek pudrası serpin daha sonra bu havluyu dudaklarınızın arasına alın. Daha sonra tekrar ruj uygulayın.
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