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Pürüzsüz bir cilt için bu kürleri mutlaka deneyin! Bal, avokado...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkesin hayali son derece kusursuz bir cilde sahip olmaktır. Bol bol su içmek, cildi temiz tutmak ve nemlendirici kullanmak cildin pürüzsüz olması için yapılması gereken ilk şeylerdir. Peki, pürüzsüz ve bebeksi bir cilt için bir adım öne geçmek ister misiniz? İşte kimsenin bilmediği o mucize tarifler...

Pürüzsüz bir cilt için bu kürleri mutlaka deneyin! Bal, avokado...

Cildinizi doğal maske ve bakım kürleri ile de beslemeniz gerekiyor. Nasıl mı? Evde hazırlayacağınız bu kolay tariflerle pürüzsüz bir cilde merhaba diyerek elbette!

BAL VE ZEYTİNYAĞI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ!

Bal, cildinizde meydana gelen pürüzlerle mücadele eder ve yaşlanmayla ilgili durumları geciktirir. Cildinizin elastik özelliğini kazanmasını ve daha da güçlenmesini sağlayan zeytinyağı ise cildin en iyi dostudur.

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Kullanılacak Malzemeler

1 yemek kaşığı kadar bal
1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Bütün malzemeleri tamamen birbirleri içerisine geçene kadar nazikçe karıştırın.
Sıvı kıvamda bir karışım elde edeceksiniz.
Bu karışımı makyaj temizleme diski ya da bir parça pamuğa dökün ve yüzünüzün her yerini yukarı doğru, nazik hareketlerle silin.
Maskeyi 15-20 dakika kadar yüzünüzde bekletin.
Ilık suyla yıkayıp ardından güzelce durulayın.
Maskenizin daha etkili olması için yatmadan evvel uygulayıp sabaha kadar bekletebilirsiniz.
Maskenizi yıkamadan kesinlikle güneş altına çıkmayın!

MUZ VE SALATALIK İLE GELEN KUSURSUZ GÜZELLİK

Muz, cildin rahatlamasını sağlayan meyvelerin başında geliyor. Aynı zamanda da cildinizde doğal bir pürüzsüzlük oluşturuyor. Salatalık ise cildinizin gerilip daha da genç görünmesine olanak tanıyor. Bakalım bu ikilinin maskesi nasılmış?

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Kullanılacak Malzemeler

Yarım orta boy salatalık
Yarım orta boy muz

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Salatalığı ve muzu tamamen karışıncaya dek blenderdan geçirin.
Ortaya çıkan karışımı uzun süre saklamayın çünkü bozulabilir.
Temizlediğiniz cildinize ince bir katman olarak bakım kürünü uygulayın.
Cildinizde 20-30 dakika süresince bekletin. Daha fazla bekletmemeye çalışın, cildinizde kuruma yapabilir.
Haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

AVOKADO VE NANELİ PÜRÜZSÜZLEŞTİRİCİ BAKIM KÜRÜ

Avokadonun cilde de birçok faydasının olduğunu biliyor muydunuz? Nane de eşsiz kokusuyla bakım kürlerine mis gibi bir hava katıyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bakım kürü tarifi şu şekilde:

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Kullanılacak Malzemeler

Yarım taze avokado
4-5 yaprak kadar taze nane
1-2 damla kadar zeytinyağı

Tavsiye: Yaprak nane yerine nane yağı da kullanabilirsiniz. Tarifiniz için 2-3 damla nane yağı yeterli olacaktır. Güvenilir bir markanın nane yağını kullanmaya her zaman özen gösterin.

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Avokado ve nane yapraklarını blenderdan geçirin.
Oluşan karışımın içerisine zeytinyağı ekleyin.
Yüzünüze uygulayın ve 5-10 dakika kadar bekletin.
Daha sonra yüzünüzü güzelce yıkayın.
Bu maskeyi haftada 2 ya da 3 kez kullanabilirsiniz. Cildinizin ferahladığını ve pürüzsüzleştiğini hissedeceksiniz.

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