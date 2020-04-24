Pürüzsüz bir cilt için bu kürleri mutlaka deneyin! Bal, avokado...

Cildinizi doğal maske ve bakım kürleri ile de beslemeniz gerekiyor. Nasıl mı? Evde hazırlayacağınız bu kolay tariflerle pürüzsüz bir cilde merhaba diyerek elbette!

BAL VE ZEYTİNYAĞI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ!

Bal, cildinizde meydana gelen pürüzlerle mücadele eder ve yaşlanmayla ilgili durumları geciktirir. Cildinizin elastik özelliğini kazanmasını ve daha da güçlenmesini sağlayan zeytinyağı ise cildin en iyi dostudur.

Kullanılacak Malzemeler

1 yemek kaşığı kadar bal

1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

Nasıl Hazırlanır ve Uygulanır?

Bütün malzemeleri tamamen birbirleri içerisine geçene kadar nazikçe karıştırın.

Sıvı kıvamda bir karışım elde edeceksiniz.

Bu karışımı makyaj temizleme diski ya da bir parça pamuğa dökün ve yüzünüzün her yerini yukarı doğru, nazik hareketlerle silin.

Maskeyi 15-20 dakika kadar yüzünüzde bekletin.

Ilık suyla yıkayıp ardından güzelce durulayın.

Maskenizin daha etkili olması için yatmadan evvel uygulayıp sabaha kadar bekletebilirsiniz.

Maskenizi yıkamadan kesinlikle güneş altına çıkmayın!

MUZ VE SALATALIK İLE GELEN KUSURSUZ GÜZELLİK

Muz, cildin rahatlamasını sağlayan meyvelerin başında geliyor. Aynı zamanda da cildinizde doğal bir pürüzsüzlük oluşturuyor. Salatalık ise cildinizin gerilip daha da genç görünmesine olanak tanıyor. Bakalım bu ikilinin maskesi nasılmış?