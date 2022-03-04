Putin bunu beklemiyordu! Rusya'nın 'göz alıcı çocukları' Ukrayna işgaline isyan etti

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik savaş, uluslararası kamouyında büyük tepki çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ona en yakın olan isimlere yönelik peş peşe yaptırım kararları alındı. Rus halkından bile beklediği desteği alamayan Putin'e en dikkat çeken eleştiriler ise kendisine yakın zengin iş adamlarının çocuklarından geldi.

PUTİN'E TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Rus lidere tepki gösterenler arasında Rus milyarder Roman Abramovich'in kızı, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un çocuğu ve Putin'in kendi siyasi danışmanlarından olan Valentin Yumashev'in kızı da var.

KSENİYA SOBÇAK: "İNSANLAR ÖLÜYOR"

Putin'in vaftiz kızı olduğunu reddeden sunucu Kseniya Sobçak Instagram'da şunları söyledi:

"Ukrayna ile olan, ben de dahil hiç kimsenin sonuna kadar inanmadığı gerçek bir çatışma. Rusya, Donbass cumhuriyetlerini tanıdığında, bunun zaten bir tür bitiş olduğu görülüyordu. Bu daha başlangıçtı. Askeri çatışma başladı. Hisseler çöktü, AB yaptırımlar hazırlıyor, Rusya'nın her yerinde savaş karşıtları için tutuklamalar başladı."

Oğluyla birlikte Türkiye'ye geldiği söylenen Sobchak, kesin olarak bildiği tek şeyin "insanlar ölüyor" olduğunu da söyledi.

AMBRAMOVİÇ'İN KIZI DA 'SAVAŞA HAYIR' DEDİ

Rus hükümetini eleştirenlerden biri de 23 yaşındaki Sofia Abramoviç. Abramoviç, Instagram hesabında "Putin Ukrayna ile savaş istiyor" diye yazdı ve "Rusya" kelimesinin üzerini çizdi.

Babası Roman Abramovich'in ise şu anda Rusya'nın ekonomik yaptırımları endişesiyle Chelsea futbol kulübünü satmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Putin'in iktidara gelmesinde çok önemli bir figür ve eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yardımcılarından biri olan hükümet danışmanı Valentin Yumashev'in kızından da Ukrayna'ya destek geldi.

19 yaşındaki Maria Yumasheva, Ukrayna'ya desteğini Instagram hesabının üst kısmında "savaş yok" başlığıyla ülkenin bayrağının bir görüntüsünü paylaşarak gösterdi.

KREMLİN SÖZCÜSÜNÜN KIZI DİKKAT ÇEKTİ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un kızı 24 yaşındaki Elizaveta Peskova da Instagram'da "Savaşa hayır" yazanlar arasında.

Çok konuşulan gönderi bir saat sonra ise kayboldu ve hiçbir açıklama yapılmadı .

