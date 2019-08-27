Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'la birlikte MAKS-2019 Uluslararas\u0131 Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Fuar\u0131n\u0131 gezen Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, Erdo\u011fan ve beraberindeki T\u00fcrk heyetine dondurma \u0131smarlad\u0131.\n(AA) S\u0131f\u0131r ara\u00e7 ald\u0131! Muayeneye gitti\u011finde hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131Opiod Krizinde Johnson&Johnson\u2019a Verilen Ceza Az BulunduHDP\u2019den Kayyumlara Kar\u015f\u0131 Sosyal Medya Hamlesi
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