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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2019 19:43 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savunma fuarını gezerken beraber dondurma yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarını gezen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetine dondurma ısmarladı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin Cumhurbaşkanı Erdoğan

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