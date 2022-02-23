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Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Güvenlik Konseyindeki gergin anlar, olay oldu

23.02.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Güvenlik Konseyine Putin ile İstihbarat Şefi Naryshkin arasındaki gerginlik damga vurdu. Toplantıda yaşanan gerginlik Batı medyasında geniş yer vurdu. Kritik toplantıda Naryshkin'inden istediği cevabı alayamayan Putin "Doğrudan konuş, destekleyeceksin ya da destekleyeceksin" diyerek sert çıktı. Rus lidersin tavrı karşısında bir an Naryshkin'in kekelediği görüldü.

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Güvenlik Konseyindeki gergin anlar, olay oldu

Putin, Ukrayna konusunda aldığı kararla dünyayı adeta sarsarken, yaptıklarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan Putin, Rus ordusuna Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Aldığı karar sonrası Batı'dan peş peşe yaptırımlar gelse de Rus lider gferi adım atmadı. Dünya basının gündeminden düşmeyen Putin, nu kez yaşadığı gerginlike haber oldu.

PUTİN İLE NARYSKHKİN ARASINDA GERİLİM

Rusya Güvenlik Konseyi Putin'in liderliğinde Ukrayna'da yaşanan gerilim gündemi ile geçtiğimiz günlerde toplanmıştı. Toplantıda Putin ile Dış İstihbarat Şefi Naryshkin arasında yaşanan anlar ise dünya basınının dikkatini çekti.

Salı günü gerçekleşen Rusya Güvenlik Konseyi'nde söz alan Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, "Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya dahil edilmesini desteklerim" dedi. İşte bu açıklamadan sonra Putin ile girdiği diyalog dikkatleri çekti.

PUTİNİ'İN ÇIKIŞI SONRASI KEKELEDİ

Naryshkin'in sözlerinden tam olarak memnun olmayan Putin, Dış İstihbarat Şefi'nin sözünü keserek "Müzakere sürecini başlatmamızı mı öneriyorsunuz? Yoksa cumhuriyetlerin egemenliğini tanımak mı?" diye çıkıştı. Putin'in çıkışı sonrası gerilen Naryshkin kekeleyerek "Ben... Destekleyeceğim..." dedi.

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"DESTEKLEYECEKSİN YA DA DESTEKLEYECEKSİN"

Aldığı yanıttan yine memnun kalmayan Putin "Doğrudan konuş, destekleyeceksin ya da destekleyeceksin" ifadelerini kullanırken, Naryshkin Putin'e "Teklifi destekliyorum. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Rusya Federasyonu'na katılma önerisini destekliyorum" diye yanıt verdi.

Tam olarak 'bağımsızlığın tanınması' cümlesini duymadığı için gerilen Putin ise Naryshkin'e "Bundan bahsetmiyoruz, bu tartışılmıyor. Bağımsızlıklarını tanıyıp tanımamaktan bahsediyoruz" diyerek net bir yanıt vermesini istedi. Kekelemeye devam eden Naryshkin'in "Onların bağımsızlıklarını tanıma teklifini destekliyorum" cümlesi sonrası ise Putin, Dış İstihbarat Şefi'ne teşekkür ederek kürsüden indirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dış İstihbarat Şefi'nin Putin karşısında zorlandığı o anlar ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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