HABER

Putin, Japonya Başbakanı Abe ile Kuril Adaları'nı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:22 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Rusya ve Japonya'ya uygun, her iki ülkenin halkları tarafından kabul edilecek çözümler aramaya hazırız" - Japonya Başbakanı Şinzo Abe: - "Her iki tarafın da hukuki pozisyonu ihlal edilmeden gerekenler yapılabilir"

VLADİVOSTOK (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuril Adaları anlaşmazlığı ile ilgili olarak Rusya ve Japonya'ya uygun bir çözüm aramaya hazır olduklarını bildirdi.

Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Rusya'nın doğusunda bulunan Vladivostok şehrinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Japonya'nın Rusya için önemli bir partner olduğunu söyledi.

Kuril Adaları anlaşmazlığını kastederek barış müzakerelerinin uzun yıllardır sürdüğünü hatırlatan Putin, bu problemi bir gecede çözmenin naiflik olacağını belirtti. Putin, "Fakat Rusya ve Japonya'ya uygun, her iki ülkenin halkları tarafından kabul edilecek çözümler aramaya hazırız." dedi.

Ayrıca Abe ile Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması konuları da dahil olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Putin, Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözülmesi için Japonya ile yakın diyaloğa devam edeceklerini ifade etti.

Japonya Başbakanı Abe ise yeni yaklaşımların Japon-Rus işbirliğinin çizgisini değiştirdiğine dikkati çekerek, Tokyo ve Moskova arasındaki barış müzakerelerini sonuçlandırmak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Abe,"Her iki tarafın da hukuki pozisyonu ihlal edilmeden gerekenler yapılabilir." ifadesini kullandı.

PARTNERÇıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...Çıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...
Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)
TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurduTSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anlaşmazlık Japonya Başbakanı Şinzo Abe Kuril adaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 4.3 şiddetinde deprem

Şiran Dernekler Federasyonu Şidef'ten kahvaltı organizasyonu

Şiran Dernekler Federasyonu Şidef'ten kahvaltı organizasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!

Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.