Putin, Japonya Başbakanı Abe ile Kuril Adaları'nı görüştü

VLADİVOSTOK (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuril Adaları anlaşmazlığı ile ilgili olarak Rusya ve Japonya'ya uygun bir çözüm aramaya hazır olduklarını bildirdi.

Putin, Doğu Ekonomi Forumu için Rusya'nın doğusunda bulunan Vladivostok şehrinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Japonya'nın Rusya için önemli bir partner olduğunu söyledi.

Kuril Adaları anlaşmazlığını kastederek barış müzakerelerinin uzun yıllardır sürdüğünü hatırlatan Putin, bu problemi bir gecede çözmenin naiflik olacağını belirtti. Putin, "Fakat Rusya ve Japonya'ya uygun, her iki ülkenin halkları tarafından kabul edilecek çözümler aramaya hazırız." dedi.

Ayrıca Abe ile Asya-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması konuları da dahil olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Putin, Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözülmesi için Japonya ile yakın diyaloğa devam edeceklerini ifade etti.

Japonya Başbakanı Abe ise yeni yaklaşımların Japon-Rus işbirliğinin çizgisini değiştirdiğine dikkati çekerek, Tokyo ve Moskova arasındaki barış müzakerelerini sonuçlandırmak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Abe,"Her iki tarafın da hukuki pozisyonu ihlal edilmeden gerekenler yapılabilir." ifadesini kullandı.

