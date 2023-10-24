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'Putin kalp krizi geçirdi' iddiası olay yarattı! 'Yatak odası' detayı dikkat çekti... Kremlin'den açıklama geldi

24.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kalp krizi geçirdiği iddiası gündem yarattı. Putin'in doktorların müdahalesiyle hayata döndüğü iddia edilirken, söz konusu haberde güvenlik görevlilerin içeriden gelen seslerin ardından yatak odasına girdiği detayı yer aldı. Çıkan haberlerin ardından ise Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'Putin kalp krizi geçirdi' iddiası olay yarattı! 'Yatak odası' detayı dikkat çekti... Kremlin'den açıklama geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kalp krizi geçirdiği ve doktorların müdahalesiyle hayata döndüğü iddiası olay yarattı. Rus muhalif “General SVR” adlı muhalif kanal yayımladığı haberde, Rusya lideri Putin’in pazar akşamı resmi konutunda kalp krizi geçirdiğini iddia etti.

"DOKTORLARIN MÜDAHALESİYLE KALBİ ÇALIŞTIRILDI" İDDİASI

Haberde Putin’in doktorların müdahalesiyle kalbinin çalıştırılarak hayata döndürüldüğü, daha sonra yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

"GÜRÜLTÜYÜ DUYAN GÖREVLİLER PUTİN'İN YATAK ODASINA GİRDİ"

Haberde, "Moskova saatiyle 21.05 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güvenlik görevlileri, olay yerinde görevdeydi. Başkan’ın yatak odasından gürültü ve düşme sesleri geldiğini duyan iki güvenlik görevlisi, hemen Başkan’ın yatak odasına girdi ve Putin’in yatağın yanında yerde yattığını ve içinde yiyecek ve içeceklerin bulunduğu ters dönmüş bir masayı gördü. Muhtemelen Başkan düştüğünde masaya ve tabaklara çarpıp yere düşürdü, bu da gürültüye neden oldu. Hemen yan odalardan birinde bulunan doktorlar çağrıldı” ifadeleri kullanıldı.

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Putin’in konutunda özel donanımlı bir odaya taşındığı, durumunun normale döndüğü ve "sürekli tıbbi gözetim altında" olduğunu iddia edildi.

"SON DÖNEMDE TÜM RESMİ TOPLANTILARA VE ETKİNLİKLERE BAŞKAN’IN DUBLÖRÜ KATILIYOR"

Haberde ayrıca onkoloji hastası olduğu, sağlık durumunun kötüleştiği ve sonbaharın sonuna kadar yaşama ihtimalinin düşük olduğu iddia edilen Putin’in kalp krizi geçirmesinin yakın çevresini ciddi şekilde alarma geçirdiği öne sürüldü. Haberde, “Son dönemde tüm resmi toplantılar ve etkinliklere Başkan’ın dublörü katılıyor. Akşamki olayla ilgili haberin ardından Putin’e yakın birkaç kişi, birbirleriyle temasa geçti ve Başkan’ın önümüzdeki günlerde ölmesi durumunda atılacak muhtemel adımlar konusunda Pazartesi günü istişarelerde bulunma konusunda anlaştı” ifadeleri kullanıldı.

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KREMLİN İDDİALARI REDDETTİ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada, Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Peskov, Putin’in iyi ve sağlıklı olduğunu belirtirken, dublör kullandığı yönündeki iddiayı ise "saçma" olarak nitelendirdi.

(İHA)

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Rusya putin

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