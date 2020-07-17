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Rabia Naz: Soruşturmada takipsizlik kararı verildi, baba Şaban Vatan "Vicdansızlık" dedi

17.07.2020 00:00 | Son Güncelleme

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararı duyuran baba Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık" yorumu yaptı.

Rabia Naz: Soruşturmada takipsizlik kararı verildi, baba Şaban Vatan "Vicdansızlık" dedi

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kararı Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan Twitter'dan duyurdu:

https://twitter.com/VatanSaban/status/1283781843469443073?s=20

Şaban Vatan, daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı bir video çekerek karara itiraz edeceklerini söyledi:

"Biz yılmayacağız. Gereken itirazlarımızı yapacağız ve Rabia Naz'ımızın adaletini aramak için bütün gerekenleri yapacağız. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey, savcıma güveniyorum demiştiniz, savcının nasıl takipsizlik verdiğini iyi inceleyin. Bu nasıl bir vicdan? Nasıl bu durumu kabul ettiniz? HSK raporu dahi sonuçlandırılmadı, meclis komisyonundan dahi gizlendi.

"Rabia Naz nereden düştü? Benim kızımı oraya kim getirdi, nasıl bıraktı? Nerede süründü? Elbisede hiçbir sürünme izi olmayan çocuk için nasıl süründü diyorsunuz? Bu nasıl bir vicdansızlık?"

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili dosyayı aileyle birlikte yakından takip eden gazeteci Metin Cihan, takipsizlik kararı veren savcının, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nurettin Canikli'nin "Giresun'a gittiği gün Şaban Vatan'ı akıl hastanesine yatırma kararı aldıran savcı" olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

https://www.youtube.com/watch?v=RZ9mvU6ciDo

Ne olmuştu?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi.

Rabia Naz'ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan ise kızlarına siyah bir Doblo marka aracın çarptığını, intihar görüntüsü vermek için de yaralı olarak evlerinin önüne bırakıldığını iddia ediyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise tüm iddiaların değerlendirildini ve çok sayıda tanık dinlendiğini belirterek, olayın "trafik kazası"ndan kaynaklandığına dair somut delil bulunmadığını açıklamıştı.

Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 1.5 yıl sonra çalışmalarına başlayan TBMM Araştırma Komisyonu, 8 Kasım Cuma günü, olay yerinde incelemelerde bulunmak, tarafların ve görgü tanıklarının iddialarını yerinde dinlemek için Eynesil ve Giresun'daydı.

Giresun Başsavcısı Abdurrahim Alan, 8 Kasım itibarıyla dosya üzerindeki gizlilik kararını kaldırdıkları, aksi takdirde komisyona gelip bilgi vermelerinin mümkün olmayacağını ifade etti.

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