Rabia Naz: Soruşturmada takipsizlik kararı verildi, baba Şaban Vatan "Vicdansızlık" dedi

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kararı Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan Twitter'dan duyurdu:

https://twitter.com/VatanSaban/status/1283781843469443073?s=20

Şaban Vatan, daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı bir video çekerek karara itiraz edeceklerini söyledi:

"Biz yılmayacağız. Gereken itirazlarımızı yapacağız ve Rabia Naz'ımızın adaletini aramak için bütün gerekenleri yapacağız. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey, savcıma güveniyorum demiştiniz, savcının nasıl takipsizlik verdiğini iyi inceleyin. Bu nasıl bir vicdan? Nasıl bu durumu kabul ettiniz? HSK raporu dahi sonuçlandırılmadı, meclis komisyonundan dahi gizlendi.

"Rabia Naz nereden düştü? Benim kızımı oraya kim getirdi, nasıl bıraktı? Nerede süründü? Elbisede hiçbir sürünme izi olmayan çocuk için nasıl süründü diyorsunuz? Bu nasıl bir vicdansızlık?"

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili dosyayı aileyle birlikte yakından takip eden gazeteci Metin Cihan, takipsizlik kararı veren savcının, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nurettin Canikli'nin "Giresun'a gittiği gün Şaban Vatan'ı akıl hastanesine yatırma kararı aldıran savcı" olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.