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Rabia Naz’ın amcasının ifadesinde dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:12 | Son Güncelleme

Giresun Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’na geçtiğimiz hafta ifade veren amca Muhammet Vatan ifadesinde ilginç ifadelerde bulundu.TBMM Rabia Naz Olayını Araştırma Komisyonu’na ifade veren Muhammet Vatan, Şaban’ın ağabeyi olduğunu belirterek "Şaban’ın psikolojik durumu önceden de normal değildi.

Giresun Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunup hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu’na geçtiğimiz hafta ifade veren amca Muhammet Vatan ifadesinde ilginç ifadelerde bulundu.
TBMM Rabia Naz Olayını Araştırma Komisyonu’na ifade veren Muhammet Vatan, Şaban’ın ağabeyi olduğunu belirterek "Şaban’ın psikolojik durumu önceden de normal değildi. 30 yıllık şoförüm. Diyorum ki; o rampada çocuğa 20 kilometre hızla araba vursa ölümcül darbe almaz. Şaban senarist oldu! Bir şeyler yazıp oynadı! ‘Şaban kafanda bir şeyler kuruyorsun’ diyorum. O, ‘Siz bana inanmıyorsunuz’ diyerek başladı işin seyrini değiştirmeye" dedi.
Rabia Naz’ın intihar edeceğine inanmadığını belirten Muhammet Vatan "Rabia’da öyle bir şey hiç ummadım. Rabia’da son 5-6 ayda bir durgunluk vardı. Bir arkadaşına ‘Denge hareketi yapıyorum’ demiş. Okulda ölü numarası yapmış. ‘Baba ben şehit olmak istiyorum’ demiş. Bunu Şaban anlattı bana. O arada Rabia Naz’ın günlüğü ortaya çıktı. Ben, Rabia Naz’dan intihar beklemiyorum, öyle bir kız değildi" ifadelerini kullandı.

"Siz de trafik kazası diyeceksiniz" dedi
Kardeşi Şaban Vatan ile yaşadıkları bir olayı da komisyon üyelerine anlatan ağabey Vatan "Ablamın evinde, Şaban bize, ‘Siz benim arkamda durmuyorsunuz’ dedi. ‘Şaban senin ağzına bakarsak bizim adam vurmamız lazım. Ne yapacağız biz?’ dedim. Bana, ‘Ben trafik kazası diyorum, siz düşme diyorsunuz, siz de trafik kazası diyeceksiniz’ dedi. ‘Şaban, bak trafik kazası diyemem, ben bir şey bilmiyorum derim. Senin ağzınla ben buna trafik kazası diyemem’ dedim. Sonra ben oradan ayrıldım. Şaban evin önünde yakama yapıştı, iş yerine çekmeye çalıştı, girmeyince bana 3 yumruk attı. Bu arada polis geldi. Şikâyetçi olmadım. Şaban’da şöyle bir huy var; Hep onun dediği doğru. Şaban kusursuz, Şaban hatasız. Abisiyim ben! Hayatta bana karşı gelmezdi ama bu olaylarda bana yumruk attı. Evlat acısı saydık" diye konuştu.
İfadesinde Şaban Vatan’ın Ankara’da aldığı raporla ilgili de bilgiler veren Vatan şunları söyledi:
"Bu Ankara’ya gitti, ’Bir şeyler ettiniz’ dedim. ‘Ağabey, ’beraber gittik eniştemle’ dedi. ‘Ne yaptınız?’ dedim. ‘Hacettepe’ye gittik, parayı verdik’ dedi. Aynen dediğini diyorum, kayıtlarımda sabittir, teknoloji çıkarabiliyorsa çıkarsın bunları. ‘Ben enişteme inanmıyorum, senin gibi düşünüyorum ama bir şey diyemiyorum. Sana zıtlaştığı gibi bana da zıtlaşacak diye. Hacettepe’deki hocaya parayı verdik, sanki nasıl isterseniz raporu o şekilde yazarım’ gibi bir intiba sergiledi bize’ dedi. Bakın, dediğini diyorum."
Öte yandan Şaban Vatan, TBMM Rabia Naz Olayını Araştırma Komisyonu’na ifade eden tanık Mürsel Küçükal’ın önceki ifadesini değiştirmesi için şiddet uyguladığı iddiasıyla önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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