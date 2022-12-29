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Rabia Soytürk'ün göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

29.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisinden sonraki projesi merakla beklenen Rabia Soytürk, mini büstiyerli pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Soytürk'ün iddialı stili takipçilerinden tam puan aldı.

Rabia Soytürk'ün göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur tarzıyla bakana bir daha baktırdı.

Rabia Soytürk yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti

Güzel oyuncunun son paylaşımını kısa sürede 300 bine yakın kişi beğendi.

Rabia Soytürk yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti

Şahsiyet dizisinde başlayan oyunculuk kariyerinde bir anda büyük bir sıçrama yaşayan Rabia Soytürk, Benim Adım Melek dizisinde Nehir Erdoğan ile kamera karşısına geçmişti.

Rabia Soytürk yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Duy Beni dizisinden sonra teklif yağmuruna tutulan Soytürk'ün, Mektup dizisi ile ekrana döneceği konuşuluyor.

Rabia Soytürk yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Özel hayatıyla da merak uyandıran Rabia Soytürk'ün rapçi Sefo ile aşk yaşadığı konuşuluyordu ancak güzel oyuncu Sefo ile çok eskiden beri dost olduklarını belirtmişti.

Rabia Soytürk yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Rabia Soytürk yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı

Rabia Soytürk yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozuna takipçileri kayıtsız kalamadı


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Duy Beni dizisi rabia soytürk sosyal medya stil

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