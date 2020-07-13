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Racing Wheels App Store'da zirveye yerleşti

OYUN HABERLERİ  | 13.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Mynet Funpac tarafından geliştirilen Racing Wheels, App Store'da bir çıtayı daha aştı. Racing Wheels, App Store'da yarış ve spor kategorilerinde en çok indirilen oyun oldu.

Racing Wheels App Store'da zirveye yerleşti

Funpac oyunları gelişmeye ve geliştikçe yeni başarılar kazanmaya devam ediyor. Daha önce HR Master ile App Store'da en fazla indirilen 5. oyuna imza atan Mynet Funpac, şimdi ise bu başarısını daha da büyüterek Racing Wheels'e taşıdı.

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Racing Wheels, ABD'nin dışında İngilizce konuşulan tüm ülkelerde App Store'da yarış ve spor kategorisinde lider oldu. Racing Wheels, bütün oyunlar içinde ise top 50'ye girmeyi başardı. Funpac Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy ise konu ile alakalı yaptığı açıklamada Funpac'in başarısını ve gelecek planlarını anlattı.

'HEDEF HER AY BİR OYUNU ZİRVEYE TAŞIMAK'

Funpac Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy, stratejilerinin; bu başarıyı devam ettirerek her ay bir oyunlarını zirveye çıkarmak olduğunu söyledi. Gökhan Aksoy, bunu da birçok stüdyoyla değil, az ve öz stüdyo ile dirsek dirseğe temas kurup iş ortaklığı kapsamında çalışarak yapmaya düşündüklerini ifade etti. Aksoy'a göre Funpac sadece bir yayıncı değil, stüdyoları da yukarıya çekebilecek bir takım arkadaşı.

Racing Wheels

Daha önce Kelime Savaşı, Homer City ve HR Master gibi oyunlar ile dünya sıralamasına yerleşen Funpac'in App Store'da lider olan oyununu indirmek ise gayet basit. Oyunu Android için buraya tıklayıp, iOS için ise buraya tıklayıp indirebilirsiniz. Şimdiden iyi oyunlar!

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