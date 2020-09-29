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Rahatlığın bu kadarı!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Antalya'da maskesini düzgün takmayan bir kişi, başka bir yolcu tarafından ifşa edildi. Şehir içi yolculuk sırasında maske kuralına uymayan kişinin kimseye aldırış etmeden alkol alması ise görenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla açtığı bir videoyu alkol alarak izlemeye devam eden yolcunun görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Rahatlığın bu kadarı!

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntü, Antalya - Serik yolcu minibüsünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir yolcu, maskesini düzgün takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarılan yolcu maskesini taktı ancak bir süre sonra tekrar indirdi. Yolcu, bununla da kalmayıp yanında getirdiği alkolü içmeye başladı. Cep telefonundan açtığı bir videoyu izlerken alkol almayı sürdüren kişinin rahat tavırları da pes dedirtti.

Diğer yolcuların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyadan tepki çekti.

İHA

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