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Rahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Dağlıca ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sinan Süt (22), ailesini ziyaret etmek için geldiği Kahramanmaraş'ta rahatsızlandı.

Rahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ŞIRNAK'ın Dağlıca ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sinan Süt (22), ailesini ziyaret etmek için geldiği Kahramanmaraş'ta rahatsızlandı. Solunum sorunu yaşayan Süt, götürüldüğü Gaziantep'teki hastanede yaşamını yitirdi.
Şırnak’ın Dağlıca ilçesinde Uzman Çavuş olarak bir yıl önce göreve başlayan Sinan Süt, ailesini ziyaret etmek için geldiği Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşadığını söyleyen Süt, eve çağrılan ambulansla Gaziantep'teki özel hastaneye getirildi. Burada tedaviye alınan Süt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sinan Süt’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
3 AY ÖNCE EVLENDİ
Kazım ve Münevver Süt çiftinin üç çocuklarından biri olan Sinan Süt’ün, 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

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Rahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdiRahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdiRahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdiRahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdi

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