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Rahim dostu histeroskopi!

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son dönemde rahim rahatsızlıklarında sıklıkla kullanılan histeroskopi, hem tanıda, hem de tedavide oldukça kolaylık sağlıyor.

Rahim dostu histeroskopi!

Rahim ağzının genişletilerek rahim içerisine sıvı doldurulması, sonra ise histeroskopun (bir çeşit kamera) rahim içerisinde ilerletilerek rahim iç tabakası görüntülenebilmesiyle tanı amaçlı kullanılan histeroskopi, bazı durumlarda tedavi amaçlı da kullanılabilir. Ancak hamilelikte, vajinal ya da idrar yolu enfeksiyonu varsa kullanılamaz.

Son dönemde sağladığı avantajlarla özellikle rahim operasyonlarında sıklıkla kullanılan bir yöntem olan histeroskopiye dair merak edilenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta anlattı.

OPERATİF HİSTEROSKOPİ VE UYGULAMASI

Histeroskopinin operasyonel kısmına verilen isim olan operatif histeroskopi ile rahim içi yapışıklıklar, miyomlar ve polip gibi yapılara müdahale etmek mümkün. Operatif histeroskopinin avantajı bu müdahalelerin tanısal histeroskopi esnasında yapılabiliyor olmasıdır. Makas, biyopsi forsepsi ya da tutucu ile gerçekleştirilen bu yöntemle, operasyon sonrasında tekrar meydana gelebilecek olan yapışmaların engellemek için rahim içerisinde spiral ya da kateter konabilir. Daha önce diğer yöntemler ile çıkarılamayan rahim içi araçların çıkarılabilmesine olanak tanıyan bu teknik, özellikle ipi görülemeyen ve rahim içerisine kaçan sprirallerin bulunup çıkarılmasında son derece etkilidir.

Tanısal histeroskopi yaklaşık olarak 2-3 dakika sürerken operatif histeroskopilerin süresi yaklaşık 5-15 dakikayı bulabilir. Hastalar genellikle bu operasyondan sonra aynı gün içinde taburcu olabilmekte, yani günübirlik uygulama olarak uygulanır. Günümüzde ayrıca histeroskopik morselatör ile hiç enerji kullanmadan rahim içindeki polip veya miyomlar kısa sürede tedavi edilebilir.

YAN ETKİSİ VAR MIDIR VE SONRAKİ SÜREÇ NASIL GELİŞMEKTEDİR?

Histeroskopi sonrasında ya hiç ya da çok az problem görülür. Bazı olumsuz durumlar nadir de olsa yaşanabilmesi son derece normaldir. Bunların başında vajinal akıntıda artış, vajinal kanama ya da karın ağrısı gelir. Ancak ağrılar, ağrı kesici ilaçlar ile kolay bir şekilde kontrol altına alınabilir. Bazı durumlarda ise histeroskopi sonrasında doktorlar cinsel ilişkiden uzak durma yönünde tavsiye verebilir. Bu gibi durumlarda hastaların doktorlarına başvurmaları gerekir.

Unutulmamalıdır ki, histeroskopi bu konuda yetişmiş uzman hekimler tarafından yapılması gereken bir operasyondur. Çünkü yanlış yapılan müdahalelerde %1 oranında da olsa rahim delinmesi, anormal kanama riski bulunur.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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