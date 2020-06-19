Rahim dostu histeroskopi!

Rahim ağzının genişletilerek rahim içerisine sıvı doldurulması, sonra ise histeroskopun (bir çeşit kamera) rahim içerisinde ilerletilerek rahim iç tabakası görüntülenebilmesiyle tanı amaçlı kullanılan histeroskopi, bazı durumlarda tedavi amaçlı da kullanılabilir. Ancak hamilelikte, vajinal ya da idrar yolu enfeksiyonu varsa kullanılamaz.

Son dönemde sağladığı avantajlarla özellikle rahim operasyonlarında sıklıkla kullanılan bir yöntem olan histeroskopiye dair merak edilenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta anlattı.

OPERATİF HİSTEROSKOPİ VE UYGULAMASI

Histeroskopinin operasyonel kısmına verilen isim olan operatif histeroskopi ile rahim içi yapışıklıklar, miyomlar ve polip gibi yapılara müdahale etmek mümkün. Operatif histeroskopinin avantajı bu müdahalelerin tanısal histeroskopi esnasında yapılabiliyor olmasıdır. Makas, biyopsi forsepsi ya da tutucu ile gerçekleştirilen bu yöntemle, operasyon sonrasında tekrar meydana gelebilecek olan yapışmaların engellemek için rahim içerisinde spiral ya da kateter konabilir. Daha önce diğer yöntemler ile çıkarılamayan rahim içi araçların çıkarılabilmesine olanak tanıyan bu teknik, özellikle ipi görülemeyen ve rahim içerisine kaçan sprirallerin bulunup çıkarılmasında son derece etkilidir.