Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Rahmi Koç'un dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi .Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir."

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında doğdu. Harp Akademileri'nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu’nda çalışmaya başladı. 1960'ta Koç Topluluğu'nun Ankara'daki temsilci şirketi Koç Ticaret'e geçti.

1964'te, daha bir yıl önce kurulan Koç Holding'in Ankara'dan İstanbul'a taşınmasıyla, Rahmi Koç da Genel Koordinatör sıfatıyla holdingin başına geçti ve İstanbul'a taşındı.

Rahmi Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi’nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı'na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu.

Babası Vehbi Koç’un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı’nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984’te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini aldı. 4 Nisan 2003'te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç (ö.2016)'a bıraktı.

Rahmi Koç emekli olduktan sonra, daha önce babasının da yaptığı gibi, Koç Holding Onursal Başkanlığı’nı üstlendi.

