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  4. Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

Türk siyasetine damga vuran isimlerden Rahşan Ecevit tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in son isteğinin Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek olduğu öğrenildi. Rahşan Ecevit siyasi kimliğinin yanı sıra, yazar ve ressamlığıyla da Türkiye tarihinde ön planda yer alıyordu. Peki, Rahşan Ecevit kimdir? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

97 yaşındaki Rahşan Ecevit, 26 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü GATA'da, çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldü.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.

Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

rahsan -ecevit

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi.

22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye desteğini açıkladı.

5 Mayıs 2015 tarihinde vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA’da tedavi gördükten sonra 8 Kasım 2015 tarihinde taburcu edilerek evinde istirahat etmeye çekilmişti.

26 Aralık'tan bu yana GATA’da tedavisi süren Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de hayatını kaybetti.

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