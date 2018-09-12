Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Le Parisien gazetesi, ünlü sanatçının ölüm haberini ailesinin duyurduğunu yazdı.

Haberde, 59 yaşındaki sanatçının, dün akşam, Paris'teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini bildirildi. ,

RACHID TAHA KİMDİR?

Taha, 1990'lı yıllarda "Ya Rayah", "Abdel Kader" ve "Ida" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. 10 yaşındayken, Cezayir’in batısında yer alan liman şehri Oran’dan Fransa’nın Alsace

Bölgesi'ne göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Taha, Oran şehrine özgü müzik türü Rai tarzı parçalarıyla büyük beğeni toplamıştı.

Rai müziği, özellikle Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine baş kaldırması ve sömürüye karşı mücadele hareketlerinde önemli yer etmişti. Rai, 1980'li yıllardan itibaren uluslararası çapta tanınmış ve

Taha'nın şarkıları ile tüm dünyaya yayılmıştı.

Taha'nın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı ve 2019 başında yeni albümüyle sevenleriyle buluşmayı planladığı öğrenildi.



