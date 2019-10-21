RAKİP İŞLETMEYE, BİBER GAZLI, TAŞLI, SOPALI SALDIRI

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapılan işletmeye, aynı mahalledeki rakip işletmenin sahipleri tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Bir kadının da tabure fırlatıp, biber gazı sıktığı o anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Dokuz Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde bulunan ev yemekleri yapılan işletmede meydana geldi. Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) tarafından işletilen dükkandan çorba alan iki kişi, aynı mahallede bulunan ve ev yemekleri yapan işyerinin önünden geçerken, işletme sahibinin "Neden oradan aldınız da bizden almadınız?" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Müşteriler oradan ayrılırken, işletme sahibi ve aralarında bir kadının da bulunduğu grup, Azar çiftinin dükkanının önüne gelerek taş, sopa ve sandalyelerle saldırmaya başladı. Çevre sakinlerinin durumu polise ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, olayı kontrol altına aldı. Azar çiftinin şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan grup ile Azar çiftinin arasında daha önceden de benzer husumetlerin yaşandığı öğrenildi.