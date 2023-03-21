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RAMAZAN 2023 NE ZAMAN başlıyor? Ramazan ayı ilk günü bugün mü, yarın mı? İşte ramazan başlangıcı

21.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı 2023 yılında da heyecanla bekleniyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı için geri sayım başladı. Recep ve şaban aylarının ardından sıra ramazan ayına geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek ay mart ayında başlayacak. Peki, ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk günü bugün mü, yarın mı?

RAMAZAN 2023 NE ZAMAN başlıyor? Ramazan ayı ilk günü bugün mü, yarın mı? İşte ramazan başlangıcı

Ramazan ayının ne zaman, hangi gün başlayacağı araştırılıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre ilk oruç perşembe günü tutulacak.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor.

ramazan-başlangıcı

SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 yılında son oruç 20 Nisan Perşembe günü tutulacak. Bu tarih Ramazan Bayramı arefe günü olacak. Ardından ise bayram başlayacak.

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

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İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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