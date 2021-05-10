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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu tahmini

10.05.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde etkili olan fırtına, salı gününe kadar devam edecek. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek. Ramazan Bayramı'nda hava açık ve bol güneşli olacak.

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre, rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esiyor.

Son verilere göre fırtınanın salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta ortasında hava sıcaklıkları yükselecek ve yağışlı hava etkisini yitirecek. Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

Başkentte hava az bulutlu ve güneşli olacak. Hafta başında gece sıcaklığı 5 dereceye düşse de bayramın ilk günü termometre 28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak.

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Ramazan Bayramı hava durumu meteoroloji

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