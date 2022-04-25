Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil? Okullarda bayram tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili okullarda kaç gün?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı gündemi meşgul ediyor. Öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda okulların kaç gün tatil olacağını bilmek istiyor. Ramazan Bayramı hazırlıkları bir yandan devam ederken, şehir dışına çıkacak vatandaşlar, tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Diğer yanda okullarda da bayram tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği sorgulanıyor. İşte Ramazan Bayramı tatiline dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 yılı Ramazan Bayramı mayıs ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

2022 yılında Ramazan Bayram tatili toplamda kaç gün olacağı araştırılıyor. Toplamda Ramazan Bayramı tatili 3 gün olacak. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gün resmi tatildir. Ancak Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkma olasılığı da bulunuyor.

OKULLAR KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

Ramazan bayramı tatiline ilişkin önemli karar bugün açıklanabilir. Kabine Toplantısı sonrası vatanaşların merakla beklediği Ramazan bayramı tatiline ilişkin karar çıkabilir. 2 Mayıs Pazartesi başlayıp 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek olan Ramazan bayramının Perşembe ve Cuma günü de idari izin yapılarak 9 güne çıkma ihtimali bulunuyor. Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs'ta. Ramazan bayramı normal şartlarda 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Ancak 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi ile Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması muhtemel. Durum böyle olunca milyonlarca çalışan ve öğrenci 9 Mayıs pazartesi günü işbaşı yapılacak.

