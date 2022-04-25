HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil? Okullarda bayram tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili okullarda kaç gün?

Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil? Okullarda bayram tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili okullarda kaç gün?

25.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nda okulların kaç gün tatil edileceği araştırılıyor. Ramazan Bayramı'na artık çok az bir zaman kaldı. Bayrama hazırlanırken bir yandan da Ramazan Bayramı tatili sorgulanıyor. Tatilciler, tatil planları yaparken, öğrenciler ve veliler de okulların kaç gün tatil olacağını öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı tatiline dair merak edilenler!

Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil? Okullarda bayram tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili okullarda kaç gün?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı gündemi meşgul ediyor. Öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda okulların kaç gün tatil olacağını bilmek istiyor. Ramazan Bayramı hazırlıkları bir yandan devam ederken, şehir dışına çıkacak vatandaşlar, tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Diğer yanda okullarda da bayram tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği sorgulanıyor. İşte Ramazan Bayramı tatiline dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 yılı Ramazan Bayramı mayıs ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

2022 yılında Ramazan Bayram tatili toplamda kaç gün olacağı araştırılıyor. Toplamda Ramazan Bayramı tatili 3 gün olacak. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gün resmi tatildir. Ancak Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkma olasılığı da bulunuyor.

OKULLAR KAÇ GÜN KAPALI OLACAK?

Ramazan bayramı tatiline ilişkin önemli karar bugün açıklanabilir. Kabine Toplantısı sonrası vatanaşların merakla beklediği Ramazan bayramı tatiline ilişkin karar çıkabilir. 2 Mayıs Pazartesi başlayıp 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek olan Ramazan bayramının Perşembe ve Cuma günü de idari izin yapılarak 9 güne çıkma ihtimali bulunuyor. Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs'ta. Ramazan bayramı normal şartlarda 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Ancak 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi ile Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması muhtemel. Durum böyle olunca milyonlarca çalışan ve öğrenci 9 Mayıs pazartesi günü işbaşı yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En az 6.516 lira maaşla personel alımı!En az 6.516 lira maaşla personel alımı!
Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artışTuristler resmen akın etti! Yüzde 245 artış
Dünya alarma geçmişti... Gizemli virüsten ilk ölüm!Dünya alarma geçmişti... Gizemli virüsten ilk ölüm!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Akşener, adaylığa mı hazırlanıyor! Sürpriz iddia...

Akşener, adaylığa mı hazırlanıyor! Sürpriz iddia...

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”

Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.