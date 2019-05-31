Ramazan Bayramı öncesi ustasından Boşnak böreği tarifi

Ramazan Bayramı’nda birbirinden lezzetli yiyecekler sofraları süslerken, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Boşnak böreğinin inceliklerini ustası Sevim Sorgut anlattı.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayram hazırlıkları yapmaya başladı. Ramazan Bayramı’nda birbirinden lezzetli yiyecekler sofraları süslerken, bayram sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan Boşnak böreğinin tarifini ustası Sevim Sorgut paylaştı. Lezzetiyle hayran bırakan böreğin inceliklerini anlatan Sorgut, böreğin hamurunu yoğurdu, içini ise dikkatle doldurdu.

“Çıtır olması için tereyağının üzerinde bol olması gerekiyor”

Boşnak böreği yapımına evinde bir kilo unla başladığını, şimdi ise yanında 40 kişiye istihdam sağladığını belirten Sorgut, “Ben ilk olarak evde gelen misafirlerime böreklerimi yapıyordum. Çok beğeniyor ve tarif istiyorlardı. İlk olarak eşe dosta börek yapmaya başladım. Ondan sonra oğlum bir şube açtı, ona börek vermeye başladım. Daha sonra kendime ufak bir imalathane açmaya karar verdim. 5-6 kişiyle imalathane açtım. İşim büyüdükçe yanıma eleman almaya başladım. Küçük imalathanemde 8 kişi vardı. Ondan sonra büyüme kararı aldık. Şuan 2 bin metrekarede 40 elemanım var. Bu işi beraber yapıyoruz. Allah bana 500 kişiyle çalışmayı nasip etsin. Boşnak böreğinin püf noktası her şeyi kıvamında yapmak, hamurun ince olması en önemli noktalarından. Kıyması bol olacak, böreğin içini sık sık ve kenarlarına koyuyoruz. O zaman lokum gibi oluyor. Çıtır olması için tereyağının üzerinde bol olması gerekiyor” diye konuştu.

Sorgut, 62 yaşında olmasına rağmen hala imalathanesinde börek yaptığını ve börek yapmayı çok sevdiğini belirterek, “Kendim duruyorum imalathanenin başında, 63 yaşındayım. Ben olmadan olmaz imalat. Ben severek yapıyorum. İşimi çok seviyorum. 1 kilo un ve yağla başladım. Şimdi günde 500 tepsi börek yapıyoruz. Yaşadığım sürece yapmaya devam edeceğim, börek yapmayı çok seviyorum” dedi.



