Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün tatil olur mu? İşte cevabı…

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramın yaklaşması ile birlikte herkes bu sorunun cevabını aramaya başladı. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlarda bayram tatili hesapları da başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp hafta sonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.

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