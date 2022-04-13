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Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün tatil olur mu? İşte cevabı…

13.04.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşılırken herkes bayram tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi birlikte tatilin 9 gün olması için hesaplar şimdiden yapılamaya başlandı bile… Peki Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte Ramazan Bayramı tatili ile ilgili son dakika haberinin tüm detayları…

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün tatil olur mu? İşte cevabı…

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramın yaklaşması ile birlikte herkes bu sorunun cevabını aramaya başladı. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlarda bayram tatili hesapları da başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp hafta sonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak.

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İŞTE O TARİHLER

  • 30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

  • 1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili.

  • 2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1’inci günü.

  • 3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2’nci günü.

  • 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3’üncü günü.

  • 5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü.

  • 6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü.

  • 7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.

  • 8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.

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