Ramazan’da egzersizin faydası büyük ama bu uyarıları dikkate alın

Yüksek tansiyondan diyabete, damar hastalıklarından kansere kadar birçok müzmin hastalığın temelinde tembellik ve hareketsizlik yatıyor. Bu hastalıklardan uzak kalmanın önemli bir yolu ise düzenli egzersiz ve spordan geçiyor. Düzenli hareketin yaşam tarzı olarak benimsenmesi ve Ramazan ayında da sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut “Egzersiz programlarında alınacak fayda genelde ikinci aydan itibaren görülür. Ortalama nabız ve tansiyon değerlerinde düşme ve vücut direncinde artış izlenir. İlk ay ise genelde yatırım ayı olup, vücudun egzersize alışma evresini oluşturur. Egzersiz programına ara verilmesi vücut kondisyonunda hızlı bir gerileme yapar ve egzersize tekrar başlandığında kişi tekrar bir alışma evresini yaşamak zorunda kalır” diyor.

EN UYGUN ZAMAN İFTARDAN ÖNCEKİ 1 SAAT

Ramazan’da oruç tutmanın egzersize engel olmayıp, aksine doğru saatte yapılacak egzersizin büyük faydalar sağlayacağını belirten Prof. Dr. Ahmet Karabulut, egzersizin özellikle akşam saatlerinde gözlenecek vücuttaki yorgunluğu ve halsizliği vücudun metabolizmasını hızlandırarak önleyeceğini söylüyor. Prof. Dr. Ahmet Karabulut, Ramazan’da egzersiz için doğru saati şöyle açıklıyor: “İnanılanın aksine egzersiz için en uygun zaman iftardan önceki 1 saattir. Güneşin etkisini kaybettiği bu serin dönemde yapılacak 20-30 dakika yürüme ile vücudumuzu harekete geçirerek iftar öncesi yorgunluktan ve baş ağrısından kurtulabiliriz. Yine bu dönemde yapılacak egzersiz ile metabolizmamız hızlanacak, iftar yemeklerinin daha hızlı sindirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca egzersizin getireceği susama hissi ile önerilen iftara 1-2 bardak su ile başlamamız daha mümkün olacaktır. Egzersizi iftardan sonraya bırakacaksanız en az 2 saat beklemeniz faydalı olacaktır. Teravih zamanı ve sonrası egzersiz için uygun bir dönem olup, hafif ve hızlı tempo egzersizler bu süreye sığdırılabilir. Makine ve ağırlık egzersizleri için en uygun dönem ise sahur öncesidir. Bu dönemde iftarda alınan gıdalar sindirilip kana karışmış ve vücutta enerji seviyesini yükseltmiş olacaktır. Bu enerjiyi ağırlık ve tempolu sporlar için rahatlıkla kullanıp sahur için vücudumuzu hazır edebiliriz. Bu saatlerin haricinde ise oruçlu geçirilen gün içerisinde egzersizden uzak durulmalıdır!”