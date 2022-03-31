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Ramazan'da sahur vakti ne zaman başlar? Sahur vakti ne zaman biter? İmsak vakti ne demek?

31.03.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan'da sahur vakti ne zaman başlar? sorusunun yanıtı Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen kişiler ile oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ilk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Peki Ramazan'da sahur vakti ne zaman başlar? Sahur vakti ne zaman biter? İmsak vakti ne demek? İşte detaylar...

Ramazan'da sahur vakti ne zaman başlar? Sahur vakti ne zaman biter? İmsak vakti ne demek?

Ramazan'da sahur vakti ne zaman başlar? sorusunun yanıtı Razaman ayı için geri sayım sürerken Müslümanlar tarafından igiyle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yapıp il il imsak vakitlerini yayımladı. Ramazan'da sahur vakti ne zaman başlar? Sahur vakti ne zaman biter? İmsak vakti ne demek? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

RAMAZAN'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, orucun başlama vakti ile ne biteceğine ilişkin Kur'an-ı Kerim'de şu ifadelere yer verildiğini aktarmıştır:

“(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

SAHUR VAKTİ NE ZAMAN BİTER?

İmsak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimde oruca başlama vaktini gösterir.

İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.

İMSAK VAKTİ NE DEMEK?

Ezan camilerde da imsak vaktinin başlaması ile okunmaya başlanır. Bu nedenle ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi bırakmak gerekir. Ezan başladığı esnada ağızda bulunan yiyeceğin yutulmasında ise bir sakınca yoktur.

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

İSTANBUL İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:36'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.07'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.17'de olacak.

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunacak? 2022 ilk iftar ve sahur ne zaman?

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunacak? 2022 ilk iftar ve sahur ne zaman?

İstanbul iftar vakti saat kaçta?

ANKARA İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Ankara'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:20'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19.49'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 04.59'da olacak.

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

Ankara iftar vakti saat kaçta?

İZMİR İMSAK, SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

İzmir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:42'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 20.09'da yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 05.25'de olacak.

İzmir iftar vakti saat kaçta?

İzmir iftar vakti saat kaçta?

İzmir iftar vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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