HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022 İFTAR SAATLERİ! Bugün sahur saat kaçta? İftar saat kaçta?

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022 İFTAR SAATLERİ! Bugün sahur saat kaçta? İftar saat kaçta?

04.04.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına girmemizle birlikte iftar ve sahur saatleri her gün araştırılıyor. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar 30 gün boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan ilk iftar vakti ve sahur saati tüm heyecanı ile devam ediyor. 4 Nisan Pazartesi gününde Ramazan'ın 3. günü yaşanmaktadır. İşte il il imsakiye saatleri!

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022 İFTAR SAATLERİ! Bugün sahur saat kaçta? İftar saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar saatleri milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaktadır. İmsakiye 2022 ile birlikte İstanbul ve diğer illerin iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri açıklanmıştır. Vatandaşlar, farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahur vakti kalkanlar ve niyet ederler. İşte 2022 Ramazan İmsakiyesi ve il il iftar, sahur vakitlerine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz....

İMSAKİYE 2022 İFTAR SAATLERİ

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İstanbul iftar ve sahur vakti

  • 04 Nisan 05:08 19:38

İzmir iftar ve sahur vakti

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 05:23

İftar Vakti: 19:43

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:44

Ankara iftar ve sahur vakti

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:21

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:55

İftar Vakti: 19:22

Bursa iftar ve sahur vakti

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:36

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:37

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLEBİLİR Mİ?

İmsak vakti orucun başladığı vakti belirten zaman dilimidir. Sabah ezanının okunduğu bu vakit, gecenin sona erdiğini, günün başladığını gösterir. Bu nedenle sahurun ardından gelen sabah ezanıyla birlikte yeni gün başlayacağından, yeme içme işinin kesilmesi gerekir. Fakat ezan başladığında ağızda bir lokma yiyecek kaldıysa ya da kişi su içerken ezan okunmaya başladıysa bunu bitirmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak günümüz şartlarında ezan saatleri ve imsak vakitleri önceden bilindiği için bu zamana denk getirmeyecek şekilde yeme içme işini ezandan önce bitirmek daha doğru olacaktır.

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022 İFTAR SAATLERİ! Bugün sahur saat kaçta? İftar saat kaçta?

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de iğrenç olay! 16 yaşındaki kız öğrenciyi servis şoförü taciz etti: Şalımı boyun bölgemden çekerek...Düzce'de iğrenç olay! 16 yaşındaki kız öğrenciyi servis şoförü taciz etti: Şalımı boyun bölgemden çekerek...
Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! MSB harekete geçtiGörüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! MSB harekete geçti
90 yıllık uygulama resmen sona eriyor! Yarın 11 ilde başlıyor90 yıllık uygulama resmen sona eriyor! Yarın 11 ilde başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

İstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezası

İstanbul'da tünel içinde yolu kapatan 2 sürücüyle yayaya para cezası

Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

Ardahan'da kafede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi

Yozgat'ta 75 yaşındaki gurbetçi kadın sahipsiz köpeklere bahçesini açtı

Yozgat'ta 75 yaşındaki gurbetçi kadın sahipsiz köpeklere bahçesini açtı

İlginizi Çekebilir

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

19'unda komaya girip 19 yıl sonra uyandı 19 yıl sonra öldü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.