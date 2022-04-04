RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022 İFTAR SAATLERİ! Bugün sahur saat kaçta? İftar saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar saatleri milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaktadır. İmsakiye 2022 ile birlikte İstanbul ve diğer illerin iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri açıklanmıştır. Vatandaşlar, farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahur vakti kalkanlar ve niyet ederler. İşte 2022 Ramazan İmsakiyesi ve il il iftar, sahur vakitlerine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz....

İMSAKİYE 2022 İFTAR SAATLERİ

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İstanbul iftar ve sahur vakti

04 Nisan 05:08 19:38

İzmir iftar ve sahur vakti

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 05:23

İftar Vakti: 19:43

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:44

Ankara iftar ve sahur vakti

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:21

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:55

İftar Vakti: 19:22

Bursa iftar ve sahur vakti

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:36

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:37

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLEBİLİR Mİ?

İmsak vakti orucun başladığı vakti belirten zaman dilimidir. Sabah ezanının okunduğu bu vakit, gecenin sona erdiğini, günün başladığını gösterir. Bu nedenle sahurun ardından gelen sabah ezanıyla birlikte yeni gün başlayacağından, yeme içme işinin kesilmesi gerekir. Fakat ezan başladığında ağızda bir lokma yiyecek kaldıysa ya da kişi su içerken ezan okunmaya başladıysa bunu bitirmesinde bir sakınca yoktur.

Ancak günümüz şartlarında ezan saatleri ve imsak vakitleri önceden bilindiği için bu zamana denk getirmeyecek şekilde yeme içme işini ezandan önce bitirmek daha doğru olacaktır.

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

