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RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet açıkladı!

14.03.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan imsakiyesi merak konusu olurken oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Oruçların tutulacağı, ibadetlerin yapılacağı mübarek aya çok az bir vakit kaldı. Konuya ilişkin bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi...

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet açıkladı!

Ramazan imsakiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını oruçların tutulacağı, ibadetlerin yapılacağı mübarek aya çok az bir vakit kala arama motorlarında sorgulamaya başladı. Ramazan imsakiyesi Diyanet tarafından yayımlandı. İşte 2023 Ramazan imsakiyesi...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç 23 Mart'ta tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor. Ramazan ayı 21 Nisan Cuma günü sona eriyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İŞTE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

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2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

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