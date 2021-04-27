Ramazan’ın kaçıncı günü? Kaç gün daha oruç tutacağız?

Sahur vakti ile başlayan oruç ibadeti, gün boyu Müslümanlara hem sabrı öğretiyor hem de nefsi kontrol etmeye yarıyor. Bol mağfiret ve bereketin dağıtıldığı Ramazan ayı, ibadetle, oruçla geçiyor.
Diyanet 2021 Ramazan imsakiyesine göre orucun denk geldiği günler şöyle:
27 Nisan 2021 Salı : Ramazan ayının 15. günü
28 Nisan 2021 Çarşamba : Ramazan ayının 16. günü
29 Nisan 2021 Perşembe : Ramazan ayının 17. günü
30 Nisan 2012 Cuma : Ramazan ayının 18. günü
1 Mayıs 2021 Cumartesi : Ramazan ayının 19. günü
2 Mayıs 2021 Pazar : Ramazan ayının 20. günü
3 Mayıs 2021 Pazartesi : Ramazan ayının 21. günü
4 Mayıs 2021 Salı : Ramazan ayının 22. günü
5 Mayıs 2021 Çarşamba : Ramazan ayının 23. günü
6 Mayıs 2021 Perşembe : Ramazan ayının 24. günü
7 Mayıs 2021 Cuma : Ramazan ayının 25. günü
8 Mayıs 2021 Cumartesi : Ramazan ayının 26. günü
9 Mayıs 2021 Pazar : Ramazan ayının 27. günü
10 Mayıs 2021 Pazartesi : Ramazan ayının 28. günü
11 Mayıs 2021 Salı : Ramazan ayının 29. günü
12 Mayıs 2021 Çarşamba : Ramazan ayının 30. günü
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.